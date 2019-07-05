7月7日是小暑节气，温度持续升高。中医认为，暑邪为阳邪，炎热升散，最容易伤及人体头目，出现心烦、面赤等属热证，严重者可导致高热中暑。因此，调养心神在小暑节气显得尤为重要。

在中医看来，节气变化与机体健康、心情状态密切相关，这就是为什么每当秋高气爽，人们往往心情舒畅，而在寒风骤雨、干燥闷热时，心情就会变得抑郁低沉、烦躁易怒。

小暑后，气温进一步升高，火热邪气容易干扰心神，加之气温高使得人体能量消耗较大，容易出现各种燥热不适，此时宜遵循“少动多静”的养生原则，以免阳气外泄太过。这里在饮食、作息及运动上给大家一些建议。

饮食适量。脾胃乃人体的后天之本，机体的健康运转、运化五谷营养，全靠脾胃的运营和支配，一旦脾胃有失健运，疾病也就接踵而来。

小暑养好脾胃，关键注意两点：饮食适量和忌寒凉。天气热，会使人莫名其妙出现食欲不振、没有胃口等问题，因此饮食不宜贪多，适量即可，尤其是晚餐，千万不可夜宵冷饮一起下肚。

夏天，很多人对冷饮特别偏爱，但脾胃喜温，过多的寒凉会伤到脾胃，因此冷饮要少吃，最好不吃。消暑可以选择白扁豆、薏米、西瓜、黄瓜等食物。

午间补觉。夏季昼长夜短，夜间睡眠时间少，适当午睡是对精力和体力的补充。

对于体虚、睡眠不好、有心脑血管疾病的人群来说，应该格外注意给自己创造一个休息的环境，避免意外事件的发生。

建议大家中午吃过饭后最好能保证30分钟左右的午休时间，这对身体机能恢复有很大帮助。

由于天热引起的心烦意燥、晚上易醒、失眠等问题，大家可以在日常饮食搭配中加点浮小麦、酸枣仁和百合，三味药食同源的食物皆有宁心安神的功效，尤其适合小暑时节。

运动宜缓。中医认为，汗为津液所化，津和血为同源。现代人大汗淋漓的出汗运动是对身体的无形伤害，时间久了会出现无精打采、乏力，甚至心慌等问题。

在气候炎热的小暑，运动宜缓不宜剧烈，避免运动量过大、时间过长，更不能挥汗如雨，建议大家可选择晨练，打太极拳、做八段锦操等都可以。

此外，夏季中午气温最高，阳气最盛，建议大家午间不要在烈日下长时间活动，并尽量减少外出，及时补充水分，以免津液大量流失而出现身体不适。