有时，家中总是弥漫着似有似无的臭味，但却找不到源头。日本生活网站“包罗万象”总结了几个常见却易被忽视的臭味源头，并介绍了除味方法。

1.厨房里，过期食品、垃圾、排水口、锅具、油污等都可能散发臭味，其中抽油烟机是最易被忽视的。做饭时一定要打开抽油烟机，清洁时不仅擦拭表面，内部扇片也要洗净。老旧抽油烟机的脏污、老化会使吸力减弱，油烟污染墙壁、天花板、灯具，也会带来臭味，所以使用10年就该换新的。

2.卫生间湿气重，味道大。首先要检查排水口的脏污，如果扫除后还是有味道，要考虑是否排水管的问题，可以请专业人士清理。平时不易看到的地方，如洗衣机后面、马桶和地面交界处爱长霉菌，也会有味道。

3.养宠物的家庭，自己往往很难觉察到有味道。狗的玩具、垫子容易沾染体味，要常清洗。猫的厕所最好放在有排气扇的房间里。

4.布料很容易吸收人的体味，所以布艺家具多的家庭味道大。很多卧室的味道比较重，就是因为人在睡觉时体味会沾染到寝具上。另外，抱枕、坐垫、地毯、窗帘也是常见的臭味源。除了经常清洗，在购买时可以选择防臭类产品。（赵可佳 编译）