热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

抽油烟机脏，家里臭

2019年07月05日08:42 来源：人民网-生命时报

有时，家中总是弥漫着似有似无的臭味，但却找不到源头。日本生活网站“包罗万象”总结了几个常见却易被忽视的臭味源头，并介绍了除味方法。

1.厨房里，过期食品、垃圾、排水口、锅具、油污等都可能散发臭味，其中抽油烟机是最易被忽视的。做饭时一定要打开抽油烟机，清洁时不仅擦拭表面，内部扇片也要洗净。老旧抽油烟机的脏污、老化会使吸力减弱，油烟污染墙壁、天花板、灯具，也会带来臭味，所以使用10年就该换新的。

2.卫生间湿气重，味道大。首先要检查排水口的脏污，如果扫除后还是有味道，要考虑是否排水管的问题，可以请专业人士清理。平时不易看到的地方，如洗衣机后面、马桶和地面交界处爱长霉菌，也会有味道。

3.养宠物的家庭，自己往往很难觉察到有味道。狗的玩具、垫子容易沾染体味，要常清洗。猫的厕所最好放在有排气扇的房间里。

4.布料很容易吸收人的体味，所以布艺家具多的家庭味道大。很多卧室的味道比较重，就是因为人在睡觉时体味会沾染到寝具上。另外，抱枕、坐垫、地毯、窗帘也是常见的臭味源。除了经常清洗，在购买时可以选择防臭类产品。（赵可佳 编译）

(责编：崔元苑、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn