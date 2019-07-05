曾阿姨最近有点咳嗽，自己吃了点消炎感冒药，总觉得没精神。家人慎重起见，将她送到医院检查，发现肺炎已经很严重了。肺部感染这么厉害，为何一点都没发烧？人体一旦发生感染,就会出现发烧“警报”，一般体温会达到38摄氏度以上，但临床发现，20%~30%的老人不发烧或发烧反应迟缓。

引起老人发烧的感染主要包括：呼吸系统疾病，如支气管炎、肺炎；泌尿系统感染，如尿道炎、膀胱炎等；消化系统感染，如胆囊炎等。引发炎症的细菌或病毒等微生物作为致热刺激，会刺激体温调节中枢，同时炎症也会刺激体内细胞释放内源性致热源，炎症的坏死组织被机体吸收时也产生热。有的炎症直接刺激体温调节中枢，引发中枢性发热。

一部分老人为何感染炎症却不发烧？这与老人本身基础代谢率低，产生热量少有关。年纪大了反应能力降低，对外来刺激敏感性变差，机体免疫力下降，加之老人大脑中枢神经调节能力减弱，就会造成不发烧。以生活中常见的老人肺炎为例，有些人起病隐匿，甚至没有典型的咳嗽、咳痰、发热、胸痛等症状。早期老人更多表现为精神萎靡不振、头晕乏力、食欲下降、恶心呕吐、心率增快、意识模糊等，易与其他慢病混淆；量体温可表现为发低烧。但是老人对低热反应不敏感。因此，家中若发现老人有上述症状，要及时测量口腔温度。一般情况下，老人口腔温度为36.7摄氏度左右，发热时口腔温度高于此。平常有习惯早上醒来测量体温的老人，只要发现比基础体温升高1.3摄氏度，即表明有发热。若超过38摄氏度，应及时就医。

少部分老人患感染炎症性疾病时不发烧，容易漏诊而延误治疗；这样的老人一旦出现发热，常提示有严重感染，家人平时要多予以重视。