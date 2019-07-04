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“中国运鸿控股开启全球化健康新时代”会议在武汉举行

2019年07月04日16:29 来源：人民网-人民健康网

2019年6月30日，由中国运鸿控股主办的“中国运鸿控股开启全球化健康新时代”会议在武汉光谷科技会展中心举行。

会上，运鸿集团与申万宏源证券有限公司签署了“咨询服务协议”，与工信联盟资本管理有限公司签署了“战略合作协议”。运鸿集团与国际各路资本方建立合作关系，为进一步将运鸿产品打开海外市场，成为未来行业龙头企业打下了坚实的基础。

中国运鸿控股董事局主席李玉保在此次会议中表示，运鸿集团全体员工将研发和生产全球化健康产品，为打造全新的健康生活方式为己任，让我们的健康产品，走向世界。”

据了解，运鸿集团多年以来始终坚持以研发天然绿色的功能性食品为发展核心，以“大健康产业”为发展导向，不断提升自身实力，积极深耕海内外市场，并取得了丰硕成果。

（注：此文属于人民网登载的广告信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：林成汉、权娟)


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