吃药看似简单，但并非所有人都能顺利把药吃进去。很多人吃饭喝水时一切正常，一旦吃药就咽不下去；还有些人由于身体原因，如有吞咽困难的患者，不具备吞药的能力。国外曾有研究报道，约有1/3的人在吞咽口服药时会出现恶心、呕吐甚至窒息感的情况，这些吞药困难的患者会因不能坚持服药而使疾病得不到有效控制。

药片和胶囊是最常见的两种口服药物剂型，为了使吞药变得更加容易，可以分别对药片和胶囊采取不同的策略，总结成一句话就是：举头吞药片，低头咽胶囊。

通常情况下，药片的密度比水大，这会使药片在服药的水中下沉，抬头能让水带着药片顺势通过咽部。而胶囊通常比水的密度要小，在口腔里容易浮在水面上，低头能让咽部的位置抬高，伴随着吞咽动作，使胶囊随着水漂过咽部。相比于吞咽药片，很多人会觉得吞咽胶囊更困难，这就跟他们吞药时采用抬头方式有关，导致浮在水面上的胶囊没能成功被水带进咽部，甚至是粘在喉咙附近，造成吞药失败。采用“举头吞药片，低头咽胶囊”的方式，会大大提高吞咽药片和胶囊的成功率，有助于吞药困难的患者有效地按医嘱服药。

吞咽功能正常的患者出现吞药困难，大多是由于心理上的障碍，吞药让他们感到恐惧。因此，首先要克服这种心理，为了疾病的控制和治愈，遵医嘱服用药物。此外，可以针对药片和胶囊采用不同的服药策略，如果仍不能改善吞药困难的问题，可以咨询医生或药师，换用其他口服剂型，或者换用更小的药片或胶囊。切记不可擅自掰开或压碎药片、打开胶囊外壳。只有在咨询药师、医生，或药品说明书上注明可行性后，才能破坏药片或胶囊的完整性，以免造成药物失效，或对身体造成伤害。▲