孩子误吞药，处理四原则

武汉市中心医院药剂科主管药师 杨 科

儿童误服药物的情况并不少见，如果家长发现这种情况，切莫惊慌失措。要尽快弄清楚孩子到底误服了什么药物，服药的剂量有多少，服药时间有多久，以便及时采取合理的应对措施。家长在处理时需谨记以下原则：快速排出，减少吸收，及时解毒，对症治疗。

1.稀释排出。如果误服的是一般性药物，如毒副作用较小的普通中成药或维生素等, 可以让孩子多喝凉开水，使药物稀释并及时从尿中快速排出。

2.催吐。如果误服了毒性较大的药物或大量安眠药，在送往医院抢救之前要尽快催吐。首先用手指、筷子或汤匙压迫刺激舌根部引吐, 反复进行，直至呕吐为止。吐后用大量温开水再次引吐，直到胃内容物全部吐出。催吐、洗胃后可让孩子喝几杯牛奶、豆浆或数枚鸡蛋清等，以保护胃肠壁。

误服脚气水或止痒皮炎药水等外用药品，应立即让小孩多喝浓茶水引吐。茶叶中含有大量鞣酸，具有沉淀及解毒的功效。误服碘酒等，则应立即饮用米汤、面汤等含淀粉的液体，然后催吐，直到呕出物无碘酒色为止。

3.中和。如果误服的是腐蚀性较强的强酸、强碱等药物，可能会引起胃穿孔，此时不宜采用催吐法，以免使孩子的食道和咽喉受到二次损害，可先让孩子喝冷牛奶、豆浆等。误服强碱药物的，可以喝些食醋、橘汁、柠檬汁等；误服硫酸等强酸剂，可用肥皂水或苏打水灌服，以中和强酸，然后反复引吐；误服消毒药水的，可以让孩子喝大量鸡蛋清、牛奶、稠米汤、豆浆或植物油，这些食物可附着于食管和胃黏膜上，从而减轻消毒药水的伤害。

最后提醒，服药后已丧失意识或伴有抽搐的孩子，不宜催吐，应及时就近就医。切记在就医时要带上孩子可能误服的药品和包装，以便医生快速了解情况并及时救治。