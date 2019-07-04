中英联合乳腺癌早期诊断研究取得重要进展
一个中英联合研究团队3日在伦敦宣布，经过近百名中、英科研人员25年的努力，联合试验的乳腺阻抗断层图像（EIM）技术在中国开展的乳腺癌早期临床验证试验中取得重要进展。
在当天闭幕的第20届电阻抗成像技术生物医学应用国际年会上，该研究项目负责人、中英高端装备产业研究院院长王伟教授介绍，EIM技术基于生物电阻抗断层成像（EIT）技术，现阶段临床验证试验结果证明，该技术不仅可以发现常见的乳腺疾病与肿瘤，还能准确探测极早期乳腺肿瘤，从而为降低乳腺癌死亡率提供有力的技术保障。
乳腺癌是全球女性高发的恶性肿瘤，目前在诊断乳腺癌方面常用的技术包括B超、钼靶、核磁共振。而中英联合试验的EIM技术以“细胞功能成像”技术为原理，可扫描人体器官和细胞，“好比给每个细胞拍照片”，能清楚发现并鉴别组织与细胞的特性变异，从而在无创、无痛、无辐射的情况下准确识别良、恶性乳腺组织。
王伟团队目前在中国已完成30余例临床验证试验。“试验中，我们用EIM技术对照B超、钼靶、病理切片等技术的诊断结果，结果证明EIM技术的诊断准确率高，尚无一例肿瘤漏检，也无一例良性误判。”王伟告诉新华社记者，对极早期乳腺癌病患的准确诊断有望大幅提高治愈率。
相关技术2014年10月在中国浙江省宁波市政府的项目经费支持下开始优化临床样机及商业样机制造，2018年底在宁波市宁海妇幼保健医院进行产业化前临床验证试验。
据了解，中英EIM团队下一步计划在两国继续扩大并加速临床试验，从技术上进一步提高图像精准度，为0期到1期的乳腺肿瘤诊断建立数据库，同时按既定计划在中国尽快实现产业化生产。
中英高端装备产业研究院由宁波北仑区政府和英国剑桥大学支持设立，专门从事智能装备产业研发、成果孵化与推广、中英科技与人才交流合作等。（记者张代蕾）
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