中国运鸿控股拟在美国纳斯达克上市
已提交IPO申请
019年6月29日，中国运鸿控股获美国证监会通知，“中国运鸿控股获美国纳斯达克提交美国IPO申请，拟在纳斯达克资本市场上市，代码“ZGYHU”，每单位发行价10.00美元，包含一股A类普通股和一份可赎回的权证，最多发行5000单位。”
据介绍，2019年3月22日，中国运鸿控股就已获美国证监会通知，“中国运鸿控股已经提交了注册声明，与此同时，美国权威的审计公司Withum也已经完成了审计工作，此外，中国运鸿控股已获得美国证监会（S1C）的EDGAR平台的接入代码”。2019年4月9日，中国运鸿控股再获美国证监会通知，“目前中国运鸿控股已获得了美国证监会（SEC)上市备案中央索引(CIK)编码，这标志着公司已经成功在美国证监会注册并拥有了自己的备案账户。” 6月29日，中国运鸿控股终于喜获美国纳斯达克提交美国IPO申请。
2018年9月20日，在武汉·中国光谷科技会展中心，中国运鸿控股有限公司李玉保董事长首次披露赴美上市，一年间，中国运鸿控股一步一个脚印。
运鸿集团成立于2013年。七年来，运鸿集团以敢为人先的锐意进取精神，顺势而为，成长为令人瞩目的肽产业“独角兽”。目前，运鸿集团已经形成了大健康（生物医药）、新能源（光伏发电、硅矿开发）、生态农业（生态食品基地）、物流（武汉东丰物流）、电子商务（有味生活电商平台）、食品（肽家园系列产品）等六大产业。
中国运鸿集团选择在今年登陆美国纳斯达克，意图在全球大健康市场施展拳脚大展宏图。
（注：此文属于人民网登载的广告信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）
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