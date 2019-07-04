尿结石不痛，可能梗阻了

中南大学湘雅三医院泌尿外科副主任医师 汤 进

临床工作中，我们经常会遇到因为腰痛难忍来看急诊的患者，检查后发现原来是尿路结石突然堵塞了一侧输尿管造成的。经过紧急处理，疼痛消失了，有些人以为结石就治好了，然而情况并非如此。

我国泌尿系结石的患病率为1%~5%，每年发病率约为150~200/10万人，其中约1/4的患者需住院治疗。泌尿系结石大多在肾脏内形成，虽然在初期没有任何症状，但当结石由肾脏掉入输尿管时，就会堵塞部分输尿管腔，使尿液排泄受阻，导致梗阻部位输尿管发生痉挛、压力增高，造成肾盂内压力也随之增高，患者产生肾区（腰部）的剧烈疼痛，往往还伴有恶心呕吐，这种现象被称为“肾绞痛”。

发生肾绞痛后，可以通过解痉镇痛的药物，缓解输尿管痉挛，可使腰痛减轻或消失。此时往往结石仍在体内，当结石固定在输尿管内不再移动，腰痛症状虽然消失了，但肾脏产生尿液相应减少，同时肾盂增大，产生肾积水，在不知不觉间，肾脏功能逐步受损，最终梗阻侧肾脏功能将完全丧失。因此，腰痛消失，并不代表结石病已经治好，应坚持治疗，直至结石排出体外。

医生会根据结石的大小、数量，梗阻的部位以及肾功能的状况，选择合适的治疗方式。一般来说，如果结石较小、梗阻时间短、肾脏功能良好者，会先建议进行保守排石治疗，通过大量饮水、适当运动，配合扩张输尿管的药物以及传统中药等进行排石处理，这段时间不超过1个月，如果结石仍未排出，就应该改变治疗的方式，防止梗阻时间过长，损害肾功能。目前针对结石的治疗包括体外冲击波碎石（ESWL）、微创输尿管镜激光碎石（URL）、经皮肾镜激光碎石（PNL）等。通过有效的治疗，结石排出体外，肾积水减轻或消失，肾脏能得到保护。

此外，预防结石复发同样是泌尿系结石防治中的重要环节。患者应该从改变生活习惯和调整饮食结构开始，保持合适的体重指数、适当的体力活动，保持营养平衡并增加富含枸橼酸的水果摄入。每天的液体摄入量在2.5~3升以上，一般认为以草酸含量少的非奶制品液体为宜。但应避免过多饮用咖啡因、红茶、葡萄汁、苹果汁等，推荐多喝橙汁、柠檬水等。