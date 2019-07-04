半夜常被憋醒小心心衰

北京读者孙先生问：我今年65岁，患心脏病6年，晚上睡着后经常感觉胸闷被憋醒，有时大口喘气才能缓解，大约过几分钟呼吸不困难了就又睡着了，早上起来头晕胸闷，胸口就像有块石头压着一样。为什么会这样？

中国中医科学院西苑医院心血管科主任医师高铸烨解答：孙先生这种表现可能提示心脏有大问题，若没有及时治疗可能危及生命。患者这种表现在临床上称为“夜间阵发性呼吸困难”，是心力衰竭发作的常见症状，心衰是各种心脏疾病发展到晚期出现的一种临床综合征，该病发作表现为活动耐力下降、呼吸困难、憋气，睡眠时不能平卧，或熟睡时因憋气而惊醒，必须垫两三个枕头，甚至要坐起来才会觉得不憋气，严重者可能出现咳嗽、咳痰、下肢水肿。这是因为左心房与肺静脉相连，当左心衰心脏泵血能力不足，无法将血液完全射向体循环，引起肺淤血，肺淤血严重就会引起呼吸困难。当人在站立位或坐位时，由于重力关系，回心血量不多，而卧位时由于横膈上抬，回心血量增加，左心房压力升高，加重肺淤血，因此会使呼吸困难不得不调整为坐位才能缓解。这种表现常见于冠心病、高血压性心脏病、糖尿病性心脏病、心包炎、心肌病等心脏疾病患者，也见于慢阻肺、支气管哮喘等非心脏病患者。

出现这种情况，首先患者应保持情绪稳定，采取坐位或半卧位，双下肢下垂，有吸氧条件的可以吸氧，如有冠心病、高血压、糖尿病者，可立即舌下含服硝酸甘油1片，若含1片无效，可在3~5分钟时加服1次，若服药几分钟后没有任何效果，应立即就医。如果症状较快缓解，建议到医院心血管内科进一步诊治。平时，患者应戒烟戒酒，避免不良情绪，不要过度劳累或进食过饱，避免大便干燥和受凉感冒。控制好血压、血糖、血脂等指标，按医嘱服药。▲