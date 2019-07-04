北京国际康复及个人健康博览会&北京国际医疗器械博览会在京成功举办

6月28日-30日，国药励展以“icare，健康健未来”为主题，在中国国际展览中心（静安庄馆）举办北京国际康复及个人健康博览会（以下简称“北京康复展”）&北京国际医疗器械博览会（简称CMEF.北京）。

据悉，本次展会云集了十余个国家千余家展商携万余智能产品技术亮相。尤其是CMEF.北京以医学救援、体外诊断、医用耗材、医械综合馆四大细分主题馆的形象全新亮相。本次北京康复展拓展出个人健康领域中医诊疗、康复护理、智慧养老、医美母婴、睡眠保健、健康营养品、医疗旅游等细分版块，聚焦优质资源，为到场嘉宾深度诠释了未来医养结合新模式，让观众在展会现场零距离体验、触摸到未来品质生活。

康复产业近年来得到国家前所未有的重视和支持。本次康复展上，主办方联合北京康复医学会康复机构管理专业委员专家及小汤山康复医院专家武亮教授等机构学者，以及北京市卫健委、北京康复医院及部分北京社区医院院长代表，共同针对北京市康复医院体系建设、分级诊疗下北京市康复医联体建设方案与实施、北京市康复转型模式深度研究等热点话题，展开了深入交流和分享。

为助力国家建立健全突发事件紧急医学救援应对工作机制，全方位、多角度深耕医械产业发展外延及成长空间，CMEF·北京推出的应急医学救援及院前院内急救主题展区吸引了多家品牌展商，携自动体外除颤仪，自动心肺复苏系统、穿戴型除颤仪、电动担架、急救包等最新产品参展。

同时主办方还联合上合组织医院合作联盟、中华医学会、中国医师协会、天津大学灾难医学研究院、中军采等多个权威组织及中国工程院院士郑静晨教授等数十名大咖，举办“上合组织医院合作联盟”首届急救、救援医学国际高峰论坛。

为了建立科学规范的社区卫生服务人员绩效管理机制, 积极推进社区卫生服务绩效管理工作，主办方联合人大医院管理研究所、北京市卫健委、北京市社管中心、北京各区县社管中心举办了“京津冀社区卫生服务绩效管理研讨会”。

此次北京国际康复及个人健康博览会&CMEF.北京的举办，不仅为关注医疗健康行业的专业人士搭建了一站式综合服务平台，还将助力中国医疗健康事业的发展。