浙江省医疗团队积极推动“组团式”援疆工作

为进一步推动对口援疆工作，自2016年实施医疗人才“组团式”援疆以来，浙江省医疗人才“组团式”援疆工作以精准扶贫、健康扶贫为抓手，立足于当地群众需求，通过学科帮扶、人才培养、开展远程医疗、远程教学、激发科研创新等方式，不断丰富“组团式”医疗援疆内涵，着力巩固提升浙江医疗援疆成果，切实提高阿克苏地区医疗卫生服务能力与水平，最大限度消除“因病致贫、因病返贫”现象，不断提升基层各族群众健康指数和就医获得感。

据了解，浙江省援疆医疗队核心以“打造带不走的医疗队伍”为最终目标，三批专家接力做好“组团式”医疗援疆工作。

具体而言，一是秉承“缺什么、补什么”的帮扶原则，立足新疆实际情况，咬定重点建设学科和目标发展技术，精准选派德艺双馨医疗专家。浙江省根据阿克苏地区的医疗资源短缺的情况及地区疾病特点，立足当地情况，选派优秀的援疆队伍，通过三批“组团式”援疆医疗专家的努力推动，阿克苏第一人民医院成功建设了7个自治区级重点专科，10个“浙-阿临床医学中心”，新建了四大学科和三大学科群，开展新技术新项目165项。

二是持之以恒，加强“造血式”援疆，实施精准“传帮带”，全力做好本土人才队伍建设。阿克苏地区第一人民医院创新10种带教方法，开辟“浙疆大讲堂”，打造了“学员双向遴选—拜师结对—季度考核—期中传帮带大赛—期末综合评估—优秀学员后续培养”的全链式帮带模式。共培养承接学员164名，选送优秀业务骨干赴浙进修242人，成功培养本土人才41人，包括地区高层次人才、地区优秀科技工作者、西部之光访问学者等。

三是结合新疆实际，嫁接浙江“最多跑一次”理念，大力发展远程医疗，铸造“指尖上的医生”品牌工程。让远程会诊、远程查房、远程教学、远程病理、远程影像、远程超声、远程5G眼科门诊等远程医疗实践全覆盖日常医疗工作，真正让优质医疗资源触“指”可及，目前每周开展各类远程医疗120例。

四是以一支队伍为支点，努力撬动并充分利用后方优质资源，借鉴浙江省医联体和医共体建设丰富经验，创新打造“浙-阿跨省医联体”。构建了“7-1-9-N-X”的五级联动、双向转诊、多方受益的新型跨省医联体模式，并将柔性援疆常态化、制度化、标准化和品牌化，浙江名医大家定期来阿克苏集中诊疗患者，集中强化带教学员、手术示范和学术交流，并开展系统化医院管理咨询辅导工作，让援疆专家“刚柔并济”，形成“双轮驱动”，既撬动了医院发展，也为患者和本土医护人员翻倍了医疗“红利”，深得民心。