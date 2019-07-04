近视手术人人可做？你想的太简单了
张晶
摘下眼镜，裸眼看世界，恐怕是众多近视患者共同的愿望。近年来，随着医学不断发展，近视激光手术成为了部分患者的选择。但实际上，近视手术并不能治愈近视，它也并非适宜所有人。大家选择手术时也需慎重。
近视激光手术真的那么神奇吗？
许多人近视之后更不好好珍惜眼睛，认为只要做了手术，近视眼就和自己说拜拜了，这种想法可是大错特错的。近视的主要原因是眼轴拉长，眼睛的结构发生了改变。激光手术只能通过改变角膜的屈光性，把光线聚焦到视网膜上帮助患者看清，达到矫正目的，但并不能改变已经被拉长的眼轴。除此之外，术后也可能产生继发角膜扩张、近视回退等并发症，且度数越高，几率越大。
近视激光手术人人可做吗？
首先，眼部患有疾病者不宜做手术。部分患者患有活动性炎症病变，如急性结膜炎、角膜炎、泪囊炎、角膜溃疡等，这类患者在手术中容易出现感染，术后出现不适症状的也很多。另外患有干眼症、青光眼、沙眼和视网膜疾病者也都不建议手术。还有一些人本身是瘢痕体质，或患有糖尿病、红斑狼疮等，这些病症容易影响伤口愈合的程度，手术效果大打折扣。患有以上疾病的患者如果强行治疗，在术后不久就有可能产生视网膜掉落、圆锥形角膜等并发症，严重损伤视力。
其次，度数过高或角膜过薄者不宜做手术。如今市面上的激光类手术，大多是角膜激光类手术，由于是在角膜组织上进行手术，需要患者的角膜厚度能承受近视的矫正量。患者度数越高，意味着残留的角膜基质越少。如果患者近视度数过高，或角膜过薄，那他的角膜不能承受近视的矫正量，手术的危险性将加大。
最后，18岁以下的患者不宜做手术。通常来讲，未满18岁的青少年，眼球和角膜都还未发育完全，屈光度不够稳定，而大部分人成年后眼球发育和近视度数变化较小，在成年后进行手术显然要安全得多。此外，重度弱视者也不适宜做手术。
医学的发展为我们带来许多方便，但并不能成为大家唯一的救命稻草。平日里注意用眼卫生，保证良好的用眼习惯才是正道。
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