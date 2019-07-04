手机OLED屏调查：真伤眼睛吗？能否避免靠运气？

“换了高端大气上档次的OLED屏手机，眼睛却出现不适。”有类似疑问的网友越来越多，OLED屏真的伤眼睛吗？近日，记者对此进行了调查。

“看OLED屏手机，我眼睛坏了”

“做梦也没想到，高高兴兴换了新手机，用了没几天，眼睛开始不舒服。”近来，北京上班族段纯(化名)向中新网记者反映了这么一件事情。

段纯说，后来她去看了医生，被诊断为飞蚊症，医生建议她最近少看手机。奇怪的是，她换回原来的旧手机后，症状好转。

段纯新手机为OLED屏幕手机，旧手机是LCD屏幕，所以她怀疑，“引起眼睛不适可能和OLED屏有关系。”

记者调查发现，有这样疑问的用户并不少，在某搜索引擎上搜索“OLED屏幕伤眼”，相关链接近70多万个。百度贴吧也很多相关帖子引起网友共鸣：我也出现了这种症状。

OLED屏真的伤眼睛吗？

近两年，OLED屏手机开始成为主流，市场上各大手机厂商旗舰机纷纷OLED屏加持，要不都不好意思说是旗舰机。

问题是OLED屏真的伤眼睛吗？使用OLED屏手机之所以感觉到眼睛不舒服，是因为“屏闪”在作怪。

LCD屏幕通常使用背光灯实现屏幕发光，频闪频率就可达到几千赫兹(Hz)，基本不会遇到频闪问题。OLED屏幕为像素自发光，低功率限制了它的频闪频率。目前很多手机OLED屏幕PWM调光闪动频率在215Hz-250Hz左右。

而IEEE(电气和电子工程师协会)曾撰文指出，低健康风险的频闪范围为1250Hz以上，“频闪可能会导致偏头痛等疾病。”

在通信行业专业人士看来，这个数值并不算高。但即使是这个标准，医学界也没有给出一个明确的答案，在行业内的争议也很大。

中国中医科学院眼科医院眼科主任接传红接受中新网记者采访时称，不管手机屏、电脑屏还是iPad屏，长时间看都容易引起视觉疲劳，应该和屏没直接关系。

“OLED屏幕和眼睛受伤没有直接关系”，通信行业专业人士张弛接受记者采访时也称，对OLED屏幕的频闪，人的眼睛几乎感受不到，“引起视觉疲劳可能是看屏幕时间过长，用眼过度造成的。”

魅族CEO黄章曾表示，不管是LCD还是OLED都会对眼睛造成伤害，那是因为他们的底层LED灯都会发射出对眼睛有害的蓝光，这是不可避免的，但是OLED却有办法可以改善，那就是OLED屏幕可以开启护眼模式(类似PWM调光)，使屏幕的色调改变成偏黄色。

不少网友也支招，使用OLED屏手机时，尽量亮度调高一些，亮度越低越伤眼睛。原理在于，降低屏幕亮度时，手机屏也会通过进一步降低频闪频率来达到这个效果，这就是所谓的PWM调光。

有眼科人士建议，“人眼对OLED屏幕频闪感知不一样，有的人就比较敏感，敏感用户最好还是使用LCD屏手机。”对此，目前并没有医学上的统一说法。

手机OLED屏好不好凭“运气”？

还有网友有疑问：为什么同样都是OLED屏，有的手机用起来感觉没啥问题，而有的手机用起来眼睛就不适呢？

有网友甚至做了试验：如果对比着看，可以明显感受到P30 Pro的屏幕不如Mate20 Pro。这个问题其实很好理解，不同手机使用的可能是不同屏幕，而且三星、LG、京东方等不同生产厂家技术和产品质量存差异。

中消协6月份发布的试验结果就显示，屏的大小不是影响视疲劳的主要因素，不同电子屏幕的材质、物理性能等方面可能是主要影响因素。

即使同一款手机，屏幕好不好还得凭“运气”。因为同一个机型的手机，可能用不同品牌的OLED屏幕。很多情况下，手机厂商对此并不说明，也并不在手机配置说明中详细列出该手机屏幕的提供商。

例如，Mate20 pro屏幕供应商有京东方和LG，其部分产品上市后曾出现“绿屏”现象。据媒体报道，出现绿屏问题的全是采用LG屏幕的手机，也就是说同样的价格、同样的手机，其屏幕配置可能不一样，手机是否没问题要靠运气的。

这种事情几乎是行业通病。初期iPhone XS和XS MAX都是三星的OLED屏幕，但是之后苹果将LG列入第二个iPhone XS屏幕供应商，也就是说后面几批的iPhone XS和XS MAX都有可能会混进LG屏，消费者是买到LG屏还是三星屏就看运气了。

现在手机非得要用OLED屏幕？

如果OLED屏容易使用户视觉疲劳，不用不就行了吗？实际上，现在很难再对OLED屏说“不”。

OELD屏幕色彩显示颜色鲜艳、更加饱满、更加真实，现在高端手机纷纷配置OLED屏幕，已成主流；而通用的LCD都被下放到了中低端手机中使用，不再当成首选屏幕材料。

为何会这样？“屏下指纹，超薄等终端产品，只有OLED屏幕才能实现。”行业普遍认为。

现在有个好消息是，6月27日，京东方突然宣布，成功研发LCD屏下指纹技术，今年年底量产。由于行业巨头三星都没宣布类似研究成果，不少网友纷纷留言：“是骡子是马，拭目以待”。

手机行业将OLED全部打回LCD不现实，甚至一些人认为意味着技术的倒退。而单纯从眼睛健康角度上看，正如黄章所述，LCD也会发出对人眼有害的蓝光。真想保护眼睛只能遵守四字真言：少玩手机。（记者 吴涛）