仲夏苦夜短，水果来相伴

广东省中医院体质辨识中心副主任医师 李小燕

“小扇引微凉，悠悠夏日长。”在炎热的夏季，怎么少得了清凉解暑的水果相伴？那么，如何选择适宜您的专属水果，食用时有哪些注意事项呢？下面就夏季常见水果，来给大家详细解读。

西瓜

西瓜味甘，性寒，归心、胃、膀胱经，有清热除烦、解暑生津、利尿之功。《本经逢源》记载：西瓜能引心包之热，从小肠、膀胱下泻。能解太阳、阳明中暍及热病大渴，故有天生“白虎汤”之称。白虎汤为汉伤寒论方，功效为清热生津、解渴除烦，即指西瓜皮与其同功之喻。

现代研究发现，西瓜含有大量葡萄糖、苹果酸、果糖、蛋白氨基酸、番茄素及丰富的维生素C等物质，是一种最富有营养、最纯净、食用最安全的食品。西瓜属于凉性水果，建议冰镇后不要多吃，尤其是身体寒凉和肠胃不适者。

葡萄

葡萄味甘、酸，性平，归肺、脾、肾经，有补气血、强筋骨、利小便的功效。《本草纲目》认为，葡萄可使人“益气倍力强志……耐饥忍风寒。久食，轻身不老延年。”

葡萄不仅味美可口，营养价值也很高。成熟的浆果中，葡萄含糖量高达10%~30%，以葡萄糖为主。葡萄中的多种果酸有助于消化，适当多吃些葡萄，能健睥和胃。葡萄中含有矿物质钙、钾、磷、铁以及维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素C和维生素P等，还含有多种人体所需的氨基酸，常食葡萄对缓解神经衰弱、疲劳大有裨益。但糖尿病患者不宜食用，因为葡萄含有大量的果糖，很容易导致血糖上升。

柠檬

柠檬味酸、甘，性凉，归肺、胃经，主治胃热伤津、中暑烦渴、食欲不振等。柠檬富含维生素C、糖类、钙、磷、铁、维生素B1、维生素B2、烟酸、奎宁酸、柠檬酸、苹果酸、橙皮苷、柚皮苷、香豆精、高量钾元素和低量钠元素等，对人体十分有益。

夏季暑湿较重，很多人神疲乏力，长时间工作或学习之后往往胃口不佳。喝一杯柠檬泡水，有助于生津、解暑、开胃。但由于柠檬酸性过大，胃溃疡、胃酸分泌过多的人群，以及有龋齿者和糖尿病患者应慎食。

荔枝

荔枝味甘、酸，性温，归脾、肝经，具有养血健脾、行气消肿的作用。主治病后体虚、津伤口渴、脾虚泄泻、呃逆、食少、瘰疬、疔肿、外伤出血。荔枝善补血，《玉楸药解》云：“荔枝，甘温滋润，最益脾肝精血。阳败血寒，最宜此味。”

研究发现，荔枝富含葡萄糖、果糖、蔗糖，含糖量居水果之首。食用荔枝可以补充体能，增加营养，改善身体疲惫，并能促进皮肤代谢，延缓衰老。然而荔枝性温，多食会导致生热上火，发热、阴虚火旺、咽喉及齿龈肿痛、鼻出血、便秘者忌用。

山竹

山竹是一种来自东南亚的热带水果，其果肉雪白嫩软，味道清甜甘香，润滑可口，为热带果树中珍品，有“果后”之称。

山竹味甘、微酸，性平，具有健脾生津的作用。山竹之所以称为“果后”，除了味道甜美外，另一个主要原因是其在古时东南亚医药中所担当的角色：被用于控制发烧及防治各种皮肤感染。

研究发现，山竹的果皮或外皮都富含呫吨酮，不但具备抗氧化能力，也有助于提高免疫力。另外，山竹含有丰富的蛋白质和脂类，对体弱、营养不良、病后调养都有很好的作用。山竹营养虽丰富，但食用要适量，因为过量摄入呫吨酮会增加酸中毒的可能性。

猕猴桃

猕猴桃的质地柔软，口感酸甜。味道被描述为草莓、香蕉、菠萝三者的混合。其味甘、酸，性寒，归肾、胃、胆、脾经，有解热、止渴、健胃、通淋之功。

猕猴桃含有丰富的碳水化合物、维生素和微量元素，尤其是维生素C、维生素A、叶酸的含量较高。猕猴桃中维生素C的含量约是苹果的10倍，被誉为“维生素C之王”。猕猴桃中含有多种氨基酸，如谷氨酸及精氨酸这两种氨基酸可作为脑部神经传导物质，能促进生长激素分泌。猕猴桃营养价值虽高，食用时亦有禁忌：脾虚便溏者、小儿腹泻者均不宜食用。

枇杷

枇杷因叶子形状似琵琶乐器而得名。与大部分果树不同，枇杷在秋天或初冬开花，果子在春天至初夏成熟，是唯一从开花到成熟经历了四个季节的水果。果实成长吸收了更多的来自天地间的灵性，所以更有营养，被称作“果木中独备四时之气者”。

枇杷味甘、酸，性凉，归脾、肺、肝经，具有润肺下气、止渴之效。成熟的枇杷味道甜美，营养颇丰，含有果糖、葡萄糖、钾、磷、铁、钙以及维生素A、维生素B、维生素C等。《随息居饮食谱》有云：“多食助湿生痰，脾虚滑泄者忌之。”意思是说，枇杷味甘，多食有碍脾胃，容易助湿生痰，对于本就脾虚者来说，还可能引起腹泻。因此，枇杷不能多食，尤其是脾胃虚寒、便溏腹泻者不宜吃枇杷，以免加重症状。