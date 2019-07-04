患上近视还能剧烈运动吗
中国中医科学院西苑医院眼科 张玉平
近视患者最担心的是运动会不会导致视网膜脱离。确实，在视网膜脱离患者中，70%左右是近视眼。其中高度近视占30%~40%，也就是说，视网膜脱离并不只发生在高度近视眼（600度以上），轻度（300度以下）中度（300~600度）近视也可以发生。既然这样，所有的近视患者，为避免视网膜脱离，就不能运动了吗？答案恰恰相反，近视患者，还要多做户外运动，只是不要做激烈运动。
实际上，很多视网膜脱离不是运动引起的，原因多种多样。我们把视网膜脱离分为孔源性和非孔源性，孔源性视网膜脱离占90%以上。近视发生后，眼轴变长，近视度数每增加300度，眼球前后径约增加1毫米，好像气球被吹大，气球壁越来越薄，视网膜就会变薄，就容易自发裂孔。另外，用眼过度，玻璃体老化加快，由胶体变成液体，从视网膜上掉下来，叫作“玻璃体后脱离”，使得视网膜撕裂产生裂孔，导致视网膜脱离。非孔源性视网膜脱离的主要原因是眼内炎症，炎症渗出液的增加，使得视网膜被渗出液顶起来，产生视网膜脱离。可见，用眼过度，近视进展，是视网膜脱离的主要原因，而不能全归咎于运动。
所以，近视眼者不可拒绝运动，而是要减少用眼，增加户外适当运动。改善视网膜血液循环，增加远眺，放松眼肌。
适当运动，可以强壮身心，增加肌肉、血管的弹性，减轻动脉硬化，扩张全身血管，降低巩膜上静脉回流的阻力；增强视神经、视网膜的供血；增多近视患者远眺的机率，减少在家过度使用电子产品的机会，放松眼肌及肩颈肌肉；充足的阳光可以给眼睛补钙，有助于眼球巩膜的“加固”，还能够刺激视网膜分泌多巴胺，有效预防近视的发生，控制近视的发展。
近视眼患者可以做一些比较缓和的运动：如慢跑、快走、散步、远足、太极、瑜伽、游泳等。不宜做比较激烈的运动：如打篮球、羽毛球、拳击、踢足球、跳水、蹦极、蹦迪、跳高、跳绳等，因为这些运动对人体的冲击力较大，可能导致薄弱的视网膜经受不住牵拉而脱离。同时也不宜做重体力活，包括举重。不宜长时间低头、弯腰、下蹲等，如瑜伽的倒立动作、仰卧起坐等，这些会导致头部血液循环障碍，引起视神经、视网膜供血不足。
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