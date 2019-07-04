注意身边的“多面人”
何兵
郑州大学附属郑州中心医院肾内科主任 何兵
一位50多岁的女士，胸骨下端、心前区阵发性疼痛，每天发作数十次，按“冠心病”治疗基本无效；一位70岁的老人，腰痛、腿痛，按“腰椎病”应用多种止痛药物治疗，症状无明显缓解；一位20多岁的小伙，因水肿、肾损伤到肾内科求治，病因尚不明确……
在肾内科临床工作中，还会遇到许多患者同样具有多样化、非典型、多系统表现，尽管表现各异，但他们患的是同一种疾病——系统性血管炎。
系统性血管炎特指以血管壁的炎症和纤维素样坏死为病理特征的一组系统性疾病，依据受累血管的大小分为大、中、小血管炎。感染可能只是其诱因之一，但其本质是机体免疫反应的异常与失衡。系统性血管炎之所以冠以“系统”二字,正是因为它可以累及到人体的各系统，因为血管无处不在，其症状表现也因累及的血管不同而不同。
值得大家注意的是，系统性血管炎的发生虽有一定的家族聚集倾向，但其本身并没有传染性。该病从儿童到老年均可发病，尤其高发于中老年人，50~60岁为其高发年龄，且常在冬季发生。
系统性血管炎因其病因复杂，诱因较多，无法进行针对性的预防。我们在生活中应注意保暖，加强锻炼，提高自身免疫，注意个人卫生，防止病菌侵入，避免接触化学药物，戒烟等或可成为良好的预防措施。令人欣慰的是，患者经过肾内科确诊治疗，病情大多能得到良好控制，部分患者可达到症状消失、临床治愈的效果。（记者 封宁）
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