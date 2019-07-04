“爱得甜，长得肥” 你俩该锻炼了

近日，丁香医生发布一篇文章。市场研究公司OnePoll在2018年对2000位正处于恋爱或婚姻期间的美国人进行了“幸福肥”调研。超过四分之三的受访者承认，与刚恋爱时相比，他们平均长胖了……16公斤！调研还发现，男性出现“幸福肥”的比例明显高于女性，接近70%！

北卡罗来纳大学也曾针对“幸福肥”现象做过一项研究。结婚5～6年的女性平均会长胖 11公斤，恋爱同居女性平均胖10公斤，恋爱未同居女性平均胖6公斤；男性也逃不过这个定律：和伴侣同居2年以上的男性长胖11公斤的可能性是未同居男性的2倍。

现代年轻人谈恋爱，调侃了一条爱情哲学“含糖度一样的人，才能爱得起来”。吃到一起，才能爱到一起。幸福肥里的爱情哲学——“含糖度相似，爱更容易”，美食与幸福，也有奇妙的关系。

吃不到一起去

但爱得到一起

恒星，28岁，男，培训师

其实我和七七在吃东西方面，有很大的不同。她喜欢清淡，我喜欢热辣；她喜欢甜品，我只爱咸口；她喜欢颜值高的网红店，我却热爱老武汉那种路边摊……我们俩吃不到一起去，但居然在一起半年后，都长！胖！了！

我俩一起思考了一下原因，发现了奥秘。虽然彼此都不爱对方的口味，但会为对方着想呀！我和兄弟们一起吃着烤串儿聊天，她就在一旁乖乖陪我；我下班经过某个她爱的奶茶店，就会带一杯她喜欢的口味回去找她……互相投食，怎能不胖？

能吃到一起，纵然是幸福，但若找到为你的口味迁就的人，在我看来，是更大的幸福。

只是，我家小仙女已经明确表示“要减肥”了，以后带奶茶从大杯变成标准版，希望她永远吃得开心快乐。

恋爱前帅过吴彦祖

恋爱后发福成闰土

杜杜，27岁，女，室内设计师

我是典型外貌协会的高级会员，很幸运，找的男朋友很帅，就是带到办公室都会吸引一票小姑娘斜着眼睛瞄的那种。他蛮高的，打扮干干净净的，腹肌清晰，深得我心。

然而我们恋爱后，我发现我拥有了一位下饭指数满格的长期饭友，共同探讨“今天吃什么”这个终极命题。每天腻歪在一起的我们，当然要天天一块吃好吃的啦。我们常常下馆子，还会点很多菜，吃不完的害怕浪费，我会逼迫他吃掉。有时候，明明他不喜欢吃甜食，但为了我打卡各种网红点，仍旧要陪我吃许多冰淇淋与糕点……就算是自己在家做饭，我们也会来点小酒怡情。于是，我心目中的吴彦祖，在和我恋爱三年之后，真的变成了圆润闰土！

在我心目中，男友仍旧是高大帅气的他，只是六块腹肌变成了一整块而已。但我们还是决定，以后少吃一点，互相监督，保持健康——然而我内心尖叫的一句话是，“这也太难做到了吧！”

结婚后一起发福

现在一起减肥中

小虫，30岁，女，编辑

我也不知道是从什么时候开始，一向爱运动的老公变得跟我一样，喜欢“葛优躺”了。

结婚后，不仅会让人吃得更多，也会让人动得更少。我之前就不爱运动，但他喜欢慢跑，我总是说“你带着我跑啊”，可能是恋爱的时候，他对我太宠溺，所以还耐着烦带着我这只菜鸟跑一下，最后被我“三天打鱼两天晒网”的态度惹毛，恨铁不成钢，直接甩了我，自己跑去了。

我也自暴自弃，坐在楼下烧烤摊儿等他跑回来“奖励一顿”，再后来，跑步这个事儿成了点缀，重要的事是吃！

好吧，现在我们都人均增长了15斤，两个人决定：开启减肥之路。

最近跑起来，似乎比以前更吃力了，当我又说出“老张，你带着我跑啊”这句话，两人都一起笑场了。

记者点评

爱得甜的情侣，也许应了那句话，“被偏爱的都有恃无恐”。

美国卫生研究院（NIH）针对结婚4年以上夫妻的一项研究表明，感情很好的夫妻长胖的风险是感情不好的夫妻的2倍。感情很好的夫妻会因为不再需要吸引异性而放松身材管理，出现增重；感情不好的夫妻则会因为压力和焦虑而无法获得更多体重。

不只是因为喜好食材不同，而无法与对方因为食物迸发出的喜悦悲伤感同身受，更深层次是彼此性格差异太大。

喜欢热辣的人总是开朗外向，喜欢清淡的常有内敛一面。肉食动物比素食主义更爱追求刺激。对甜食无法抵抗的人，无论外表如何，内心都带着可爱的一面。

感情与胃口像个循环，我们把潜意识投射到食物的选择上，又通过味觉的感受去促动我们性格的形成——吃不到一块的人很难做朋友，但若吃不到一起，但能彼此包容，更能考验对方的相爱程度。

爱得甜，吃得香，都是让人快乐的事儿，但健康的身体才是最重要的。一起保持健康，才能一起相伴到老！

（记者马梦娅）