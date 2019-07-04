药监部门支招辨别市场各类“治愈系”护眼产品
角膜塑形镜、视力训练仪、高科技眼镜……近年来我国市场上出现各类“治愈系”的护眼产品。但记者近日采访发现，这些产品多是以夸大功效来行骗。甘肃省药品监督管理局提醒，消费者应认真辨别各类护眼产品，识别商家的营销套路，谨防上当受骗。
甘肃省药监局医疗器械注册与监督管理处副调研员周光宇说，使用 “降低度数”“治愈近视”“近视克星”等表述的护眼产品，多属误导消费。此类产品主要针对青少年，包括适用于暂时矫正配戴者近视的角膜塑形镜，适用于恢复训练青少年假性近视的视力训练仪，所谓治疗近视的高科技眼镜不过是商家炒作。
据介绍，各地有不良医疗器械经营商家以免费体验方式推销产品，借助青少年、老人不懂近视治疗原理，抓住部分消费者贪图“免费体验”和急于求成心理，夸大产品功效，以达到牟利目的。
“多数的体验式经营，一是未取得执业许可，涉嫌违法行医；二是夸大产品适用范围或疗效，涉嫌违法违规广告；三是售价奇高，且没有相应的售后服务，涉嫌价格和服务欺诈。”周光宇说。
专家提醒，角膜塑形镜和视力训练仪需要在正规的医疗机构内，在医师的指导下配戴和使用，眼贴类产品适用于缓解轻度眼疲劳及减轻用眼过度引起的不适症状，不具备治疗近视和远视的功能。获得批准上市的医疗器械，均有特定的适应症、禁忌症和提示性说明，消费者购买时应认真查阅。（记者 梁军）
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