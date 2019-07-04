新生儿怎么像个“小金人”？

常州金坛一新生儿刚出生没多久，黄疸就进展特别快，一检查发现是极少见的新生儿Rh抗-E血型不合溶血病！这种溶血病常州地区在1995年发现并治愈了第一例，至今也就出现过十几例！意识到该溶血病不比一般溶血病，金坛医院连忙为孩子转院，最终转送到常州儿童医院进行了近3小时的全身大换血！昨天医生告诉扬子晚报记者，小孩已脱离危险，即将出院。

儿子皮肤黄得厉害

6月21日下午3时许，安徽人陈先生喜出望外，妻子黄女士在金坛三院通过剖腹产诞下一子，夫妻二人喜获二孩！可是没过多久，陈先生发现自己儿子的皮肤黄得厉害，像个“小金人”。医生一查，发现小宝贝黄疸指标高得离谱，居然高达390umol/L！

意识到问题的严重，金坛三院立即联系金坛市人民医院，为小宝贝办理了转院。转院后，医生一看病情，随即判断应该是溶血症，立即联系血站，给小宝贝进行了血液化验。6月22日下午，检测结果出来了，原来小宝贝患有Rh抗-E溶血病。

开始为小宝贝换血

这个病不比一般溶血病，属于比较少见的，而且病症比较急，得需要尽快进行换血治疗。若不及时治疗，对很多脏器都有影响，特别是脑部，一旦发生胆红素脑病就有可能留下永久后遗症。金坛市人民医院确定病情后，立即联系常州市儿童医院新生儿科为其转院。22日晚间8点多，小宝贝被送达常州市儿童医院。由于提前知道小宝贝患有Rh抗-E溶血病，常州市儿童医院和常州血站早早做好了准备。

血站准备了三个单位RhE抗原阴性的红细胞，并且经过洗涤，去除了对小宝贝有害的抗体，送到了儿童医院。儿童医院经过检测，确认三个单位RhE抗原阴性的红细胞可用后，用事先准备好的O型血浆，开始为小宝贝换血。

小孩身体已经恢复

两个导管接静脉，两个导管接动脉，静脉输血、动脉出血。换血过程中，医生发现孩子有酸中毒迹象，帮助孩子进行了纠酸治疗，发现孩子有低血压症状，帮孩子多输了一些血，恢复正常血压。

就这样，经过两个小时四十分钟的努力，医生帮小宝贝换了327ml红细胞+150ml的血浆。换血后，医生又为孩子进行了强光照和脑康复的治疗。目前孩子生命体征平稳，即将出院。小宝贝爸爸陈先生表示，等儿子好了后要好好谢谢医生们，是他们让孩子重获新生！（记者 张斌）