新研究发现高原红细胞增多症又一成因

青海大学高原医学研究中心格日力团队的一项最新研究成果显示，高原低氧环境下红细胞寿命延长是高原红细胞增多症发生的又一成因。

高原红细胞增多症是一种慢性高原病，简称“高红症”，多见于高原移居人群。与同海拔高度的健康人相比，“高红症”患者红细胞增生过度，易发生头痛、气短、乏力、失眠等症状。长期以来，这一病症的成因及其相关调控机制尚未完全阐明，导致患者难治愈，且预防效果不佳。

最新发表在美国《高原医学与生物学》杂志上的这项研究成果表明，红细胞寿命的延长是造成红细胞增多的又一重要因素，该成果为高原低氧环境引起的红细胞增多症研究提供了新的理论和方向。

高原医学研究中心汤锋博士介绍，研究人员考察慢性低氧环境下大鼠红细胞的生存情况，在大鼠体内通过生物素标记成熟红细胞，在低压低氧环境下模拟30天后，运用流式细胞术检测被标记的成熟红细胞数目变化。结果显示，慢性低氧环境下大鼠体内被标记的成熟红细胞增多，表明红细胞在高原环境下寿命延长。研究同时发现，慢性低氧可改变红细胞衰亡的相关指标。

国际高原医学著名学者普尔哈尔·约瑟夫应用不同种类实验动物对该重要发现进行了验证，也得到了相同的结果。普尔哈尔·约瑟夫在述评中指出，这一国际性重要成果意义非凡，以往的研究仅仅表明低氧环境促进红细胞生成是红细胞增多的成因，而这项研究首次证实，红细胞寿命延长是又一重要因素。

下一步，格日力团队计划运用新成果找到干预慢性高原病发生的办法，未来将可更有效地防治高原红细胞增多症及相关并发症。（记者央秀达珍）