揭穿近视治愈骗局得用狠招
秋实
针灸按摩“降度镜”宣称治近视，打着高科技旗号推销治眼神器，眼镜店开“瞎处方”违规兜售保健品……记者近日调查发现，儿童近视治疗市场乱象丛生，近视“治愈系”骗局多，亟待加大整治力度。
一些商家把儿童近视当作生财之道，变着花样来诈取钱财，这一顽疾近年来久治不愈。一到寒暑假期，新一轮近视治愈骗局便卷土重来。确实，要让群众自觉识别并远离这些骗局，存在较大难度。没有哪位家长愿意接受孩子近视不可逆转的结局，即便心知肚明，也抱着一线希望，寻求借助一些手段控制或延缓近视发展，以至于相信眼镜店的夸大宣传。此外，没有多少家长能够准确分辨孩子是真性近视还是假性近视，也就更加燃起了近视治愈的希望。也就是说，家长之所以容易上当，是因为他们对近视知识了解不够，但即使他们具备了相应知识，也未必不会上当。
因此，仅靠科普和宣传，难以减少这类欺诈现象。揭穿近视治愈骗局的最好方式是严惩，严惩所产生的案例，是最好的近视知识宣传和普法教材。假如在公众视线中，鲜有眼镜店因此被查封或得到其他处罚，那整治效果和警示意义就会大打折扣。用真实的案例帮助公众识别这类欺诈，要比宣传单、普法宣传栏管用得多。
也唯有严惩，才能让眼镜店感到威慑。诚如基层执法人员所言，即使涉嫌虚假宣传、夸大宣传和违规销售，只要没有造成消费者严重身体损伤等恶性后果，很多时候执法部门也只能一罚了之，这样就难以形成足够的震慑作用。只有每次严惩都能让责任主体付出行骗无法抵偿的代价，近视治疗市场才有望尽快恢复正常秩序。
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