最“坏”的脂肪藏在哪儿
大连市中心医院营养科主任 王兴国
脂肪几乎是天然食物中唯一能提供香味的成分，所以备受欢迎。脂肪主要成分（95%以上）是脂肪酸。不同脂肪酸分子对身体健康的影响有好有坏。比如目前认为饱和脂肪酸和反式脂肪酸摄入过多不利于健康，会增加动脉粥样硬化、冠心病和高血压的患病危险。其中，反式脂肪酸可以说是最坏的，除心脑血管疾病，还可能与胎儿发育受损、患癌风险增加和糖尿病有关。反式脂肪酸主要来自一种食用油加工技术——油脂氢化。氢化油已经在食品加工业广为应用，凡食品标签配料表中标注“食用植物油”“精炼植物油”“植物油脂”“氢化植物油”“起酥油”“植物奶油”，基本就是氢化油，可能存在于以下食品中：饼干、起酥面包、方便面、麻花、油条、汉堡、月饼、膨化食品、薯条、泡芙、薄脆饼、油酥饼、蛋黄派、巧克力派等。
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