吃荔枝别贪多 小心吃出急性脑炎

古人云，日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。核小肉厚、口感细腻、香甜可口，荔枝不仅俘获了古人的心，也让现代人欲罢不能。如今正值荔枝成熟期，人们大快朵颐的同时，也有人吃出了病。

据新华社，本月初至今，印度东部比哈尔邦出现大量儿童突发急性脑炎，这些儿童大多数是在过量食用荔枝后发病，已有超过600名儿童患病，约140名儿童死亡。荔枝真的是罪魁祸首吗？

过量食用易致机体功能紊乱

“自身免疫反应异常、病毒感染或其他病原菌入侵人体脑部传导束等因素均有可能引发急性脑炎疾病。”中日友好医院营养科主任石劢在接受科技日报采访时表示，空腹时过多摄入荔枝确实容易出现问题，主要为低血糖症状，造成机体功能紊乱，俗称“荔枝病”。但诱发脑炎，需要更多具体条件才会发生。

印度学者就“荔枝病”开展了长达3年的研究调查，2017年最终确认，过量食用荔枝有可能诱发急性脑炎。全印医学科学研究所助理教授乔哈里此前在接受媒体采访时表示，长时间低血糖状态会引发人体全身性代谢紊乱，能量代谢障碍、昏迷以及多脏器功能衰竭等现象或可接踵而来。而脑组织对能量的匮乏更加敏感。脑组织的能量代谢全部依靠葡萄糖供能，且脑组织储存的葡萄糖非常有限，长时间的低血糖昏迷将对脑细胞造成严重的不可逆伤害，导致痴呆甚至死亡。

可见，切不可让自己长时间处于低血糖的状态。石劢建议，成人一次食用荔枝宜在100—200克，约6—10颗左右，一日不超过2次为佳，儿童摄入量应更少。水果的主要功能是补充水分、维生素C和能量，应在两餐之间食用，最好不要空腹吃。有减肥需求的人也不要盲目节食，不能一味地用水果代替主食。

营养不良加重病情发展

荔枝之所以饱受追捧，“甜”的口感功不可没。较高的果糖比例让人们吃果肉就像喝糖水一样。有文献表明，大量摄入荔枝后，血液中的果糖上升，刺激胰岛素分泌，导致血液中葡萄糖含量下降，即出现低血糖症。

大量的果糖来袭、葡萄糖下降时，人体就像电动汽车在高速上疾驰，能量被肆意消耗着。但是人体内有备用电池，即储存在肝脏中的肝糖原，当机体感应到自身代谢能量不足时，肝糖原便转换成葡萄糖，供正常代谢使用。

由此推测，即便大量食用荔枝，在机体如此强大、严谨的代谢保障面前，也不至于导致急性脑炎这样严重的后果。果然，印度学者研究表明，长期的营养不良才是主要因素。

印度儿科学会比哈尔邦前主席沙阿表示，患儿长期缺乏足够的食物摄取，处于慢性营养不良的状态，体内的肝糖原储存很少，无法维持血糖水平，这就使低血糖症状被放大。

归根结底，这些患儿体内的“备用电池”电量少，无法及时在血液中补偿葡萄糖，最终患病。石劢表示，长期营养不良会让身体处于一种抵抗力、免疫力低下的危险状态，儿童的营养不良更会影响其智力发育、多器官功能。

底子弱的内因加上果糖摄入过量的外因，将身体的免疫屏障蚕食得殆无孑遗，随后病毒、细菌趁虚而入，也许这才是印度患儿急性脑炎的致病真相。