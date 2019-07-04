热爱马拉松？ 小心！女性跑者更易受伤
当今，中国路跑运动快速发展，跑者人数呈现井喷态势。在大众经常参与的体育运动中，跑步以43%的参与度名列前茅。
日前，由北京体育科学学会主办、北京市体育科学研究所承办的“第二届北京运动康复研讨会”在京举行。北京体育大学运动医学与康复学院教授、北京康复医学会运动伤病专业委员会主任委员矫玮带来了一组组数据，彰显着人们对于路跑运动的喜爱。2018年我国共举办800人以上的路跑赛事、300人以上的越野跑及其他规模赛事1581场，同比2017年1102场增加479场，增长率达43.46%；2018年全国马拉松及相关赛事总参赛规模为583万人，较2015年增长了433万人，增长2.9倍。
对跑步热情高涨的同时也要警醒。矫玮表示，跑步造成损伤的问题不断涌现。有调查发现，每年由于跑步损伤导致暂时或完全放弃马拉松运动的人高达30%—50%。
“一场全马比赛需要经历55000多次下肢的重复动作，所以跑步的慢性损伤多为过度使用损伤，过度使用会导致下肢生物力学的代偿性变化，这种改变是造成损伤的主要诱因之一。”矫玮介绍，跑步受伤以下肢损伤为主，分为急性伤和慢性损伤。前者包括踝扭伤、肌肉拉伤等；后者以髌股疼痛综合征、髂胫束综合征、跟腱炎、髌腱炎、足底筋膜炎等最为常见。
已有报道显示，跑者60%的足损伤和29%的膝损伤是由于足形态和足底压力改变造成，而长距离跑后足弓疲劳塌陷造成足过度旋前，胫骨内旋，膝扭转力增加，长此以往造成损伤。
另据由矫玮参与的一份关于我国业余跑者损伤情况的调查显示，髌股疼痛综合征是跑者的常见损伤，女性的损伤发生率高于男性。调查发现，髌股疼痛综合征女性跑步爱好者骨盆的侧方稳定弱于健康跑者，足底压力增大，且足内侧压力更大，可能是其损伤的风险因素。
足弓下降，下肢力线改变是髌股疼痛综合征的主要诱因之一。因此，矫玮建议，穿着专业的矫形鞋垫可以纠正足形态和足底受力。“半足鞋垫能够帮助髌股疼痛综合征女性跑步爱好者支撑足弓，减少跑步过程中足部，特别是前足内侧所受冲击力有显著效果，减少跑步中疲劳引起的下肢力线改变引发的骨盆侧方不稳，稳定跑步姿势，并显著改善其疼痛。”（记者 朱 丽）
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