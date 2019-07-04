案例：小慧相亲3年，人见了不少，但朋友始终没谈成，反落下了病根。她发现最近身体变差了，前段时间去医院诊断为胃溃疡。她说，每相亲一次，胃就疼一次。第一次相亲，她怕冷场，不停说话，结果什么也没吃；第二次相亲，怕对方说自己太挑剔，点的菜都是对方喜欢的湘菜，自己吃不惯，也没怎么吃；第三次相亲，和男方做游轮，男的没有付钱举动，只好自己付账，回家又开始胃痛。3年中，跟同一个人约会超过3次的相亲对象不超过3人。小慧觉得自己是不是有什么问题，为何找不到合适的人？现在，她恐惧相亲，但又怕不相亲而“孤老终生”。

相亲是一种目的性很强的刻意安排，是互相筛选的过程。而人总希望自己被欣赏和喜爱，不被相中，有人就会认为这代表自己被人打败，不如他人可爱，因此产生很强烈的挫败感。这种因反复相亲失败带来的心理或身体上的问题，俗称为“相亲综合征”。哪些人容易出现相亲综合征，又该如何应对呢？

1.过度自信的人。这类人言谈举止高高在上，认为自己什么都行，他们一般是完美主义者。如果在相亲中“宣告失败”，对他们来说是致命的打击，有人会因此暴跳如雷，且百思不得其解。

建议：相亲是要寻找两个人共同生活的可能，因此这类人首先要认清现实，了解自己的局限性，接受挫折，以增强现实感，这样才能看到对方的闪光点，才有彼此携手前行的可能。

2.过度自卑的人。案例中的小慧就属于这类人。相亲时，讨好对方，谈话拘谨，表现羞涩，把自己看得很低。相亲无果后，常会悲伤自责，把结束原因归结为自己不够好，比如长得不够好看，没有讨人喜欢的地方，不值得被爱等。儿时，父母可能对他们的批评多，赞赏少。

建议：学习赞赏自己，要通过生活、工作的不断积累，发现自己的闪光点，并不断暗示自己要有信心。这样，就能看到相亲不成功的多种因素，而不是单纯自责。

3.过于理想化的人。这类人对相亲对象有很高的期望，但见面后，由于落差大，常常失望至极，无心交谈，要么玩手机，要么谈工作，不谈自己，也不好奇对方。他们通常有才有貌，比较容易“越选越没得选”，从而心灰意冷，厌倦相亲。

建议：调整期望值，不对未来伴侣的外在或物质基础有太多的硬性要求，对婚姻生活要有比较理性的认知，因为适合自己的才是最好的。

4.没有安全感的人。对没有安全感的人而言，最痛苦的事莫过于短短的相亲过后，没有人告诉你为什么相亲失败。没有安全感的人，会被不稳定的相亲激发分离焦虑，从而采取退缩或回避行为。

建议：这类人需要在一段良好的互动关系中建立和他人的联系，信任他人，增强信心，比如与家人和朋友建立良好互动，然后再在一段新的关系里尝试主动或表达不悦，因此建议他们暂时不要选择相亲的形式寻找伴侣。▲