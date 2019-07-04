父母要学会给孩子留面子
国家二级心理咨询师 杨 丽
有一天，朋友和我分享了她9岁儿子的“趣事”。在一次数学测验中，孩子的答题不符合常识，妈妈觉得好气又好笑，就当着孩子的面和姥姥、姥爷说起此事。没想到，孩子听后不干了，气愤又委屈地哭了起来。难道小孩子也要“面子”？
从心理学角度看，人在1岁时开始发展自我觉知；2~3岁是发展自我的第一个关键期，也就是老百姓常说的“可怕的两岁”；6~12岁是帮助孩子树立正面形象的最佳期；到了青春期，孩子进入自我发展的又一个高峰期。孩子的心理比较脆弱，很相信父母的评价，随意揭短，会破坏孩子对大人的信任。工作实践中发现，以下一些做法和话语最容易伤到孩子的面子。
1.无意义的比较。“你看别人家的孩子”。
2.翻旧账。“你上学期英语考试才60多分”。
3.责备。“让你不听话非要玩游戏，这么晚了作业还没写完吧？”
4.嘲笑挖苦。“我就知道你总喜欢关键时刻掉链子”。
5.唠叨。“都几点了，磨磨蹭蹭，还不赶快去做作业”。
6.期望过高。“这次期末可别再考砸了”。
7.否定孩子的努力。“还是妈妈帮你吧！”
8.强迫、命令和禁止。“不写完作业就别出去玩”。
9.在别人面前批评孩子。“看看你，说了多少次了，还是做不好”。
孩子是独立的个体，当大人不顾其感受，在外人面前对他们的隐私和趣事品头论足时，孩子会有被“嘲笑”的感觉。时间久了，不仅自尊心受挫，还极有可能演变为“自卑性格”。因此，学会尊重孩子隐私，给他们留面子，要从孩子很小的时候做起，不要以为他们还不懂事而无所顾忌。对于天性比较敏感的孩子，父母更应言行谨慎。如果想与别人谈论自家孩子的私密事儿，比如尿床、考试没通过等，应事先征得孩子同意。▲
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