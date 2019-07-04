夏季注意补锌
首都医科大学附属北京儿童医院中医科副主任医师 黄 静
天气炎热，如果宝宝出现挑食厌食、反复口腔溃疡甚至经常感冒腹泻，家长们就要引起重视，宝宝可能是缺锌了。
锌是孩子成长必需的微量元素，被誉为“生命之花”“智力之源”。锌元素是体内数十种酶的主要成分，与大脑发育和智力都有关，还能促进淋巴细胞增殖和活动能力，对维持上皮和黏膜组织正常、防御细菌病毒侵入、促进伤口愈合、减少痤疮等皮肤病变都有帮助。数据显示，我国儿童缺锌率高达60％，严重缺锌会导致孩子生长发育缓慢、智力发育落后、免疫力下降等问题。多数情况下，正常饮食的宝宝不缺锌，但夏季却是丢锌的高峰期。
食量减少。儿童处于成长高峰期，营养需求大，而夏季炎热，食欲差，从食物中摄取的锌元素就会减少，进而导致锌元素供不应求。反过来，缺锌又会影响食欲，从而恶性循环。
出汗增多。天气炎热，孩子流汗多，体内的锌会随汗液大量排出。数据显示，儿童一天随汗丢失的锌可高达4毫克。
容易腹泻。夏天宝宝易患肠道疾病，尤其是腹泻，更加速了锌的流失。
因此，夏季要格外注意给孩子补锌。推荐两个方法：1.食物补锌。动物性食物的含锌量高于植物性食物，且动物蛋白质分解后所产生的氨基酸能促进锌的吸收。牡蛎、瘦肉末、蛋黄、鱼泥、动物肝、花生、核桃仁等都是不错的选择。2.补锌制剂。这是最快捷有效的办法，但药物补锌需在医生指导下给孩子服用。口服补锌制剂时，要注意用药，如维生素C，两者结合会形成不溶性复合物，降低锌的吸收率。
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