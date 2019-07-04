内镜下纵隔淋巴结示踪及切除术 为消化道癌治疗开辟新路
李丽云
近日，郑州大学第一附属医院消化病院院长刘冰熔团队完成的动物实验课题“内镜下纵隔淋巴结的纳米碳定位和切除的动物实验研究”，在国际首次利用纳米碳手段标记淋巴结，成功实现软式内镜经食管应用经自然腔道内镜手术（NOTES）进入纵隔完成内镜下淋巴结切除术，为今后部分进展期消化道癌的治疗开辟了全新之路。该研究刊发在国际顶级消化杂志《胃肠病学》上。
NOTES技术是指使用软式内镜经口腔、食管、胃、结直肠、阴道、膀胱等自然腔道深入体内，穿越腔道管壁，对胸腹腔疾病开展诊治的一种微创、无瘢痕的手术方式。与传统开腹及腹腔镜手术相比，NOTES手术创伤更小、术后恢复时间更短，还有助于减轻术中及术后疼痛，避免切口疝及慢性腹壁疼痛，减少术后腹腔黏连。该研究结果证实，经食管自然腔道内镜手术清扫纳米碳染色的纵隔淋巴结是安全可行的。这对于部分进展期消化道癌病人，采用由内镜下切除病灶，进而完成内镜下淋巴结清扫，或将是一项革命性突破。（通讯员衣晓峰 记者李丽云）
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