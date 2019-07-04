麻肚、牛百叶、牛肚都是啥
湖北省黄石市营养学会理事长、中国注册营养师 胡晓岚
毛肚、牛百叶、牛肚、金钱肚、草肚……虽然经常吃，但是你知道它们是牛的什么部位，有啥区别？
这些肚其实都是牛的胃。和人不一样，牛有4个胃，分别是瘤胃、网胃、瓣胃、皱胃。瘤胃、网胃、瓣胃没有胃腺，不分泌胃液，其功能类似于食道。皱胃则有胃腺，能分泌消化液，与人的胃类似，也叫真胃。由于其构造各有不同，所以4个胃的口感也各不相同。
瘤胃是我们常说的牛草肚，其表面有疙瘩状的突起，口感比较韧，适合用于炖、白灼、凉拌等。
网胃又称蜂巢胃，是我们常说的金钱肚、蜂窝肚、麻肚。表面有蜂窝状、网状的突起，口感比较韧，因为巢状的结构可以有效留住汁水，容易入味，适宜焖煮。
瓣胃也就是我们最常听到的毛肚、百叶肚，俗称牛百叶、肚尖等，其中有许多大小不同的叶瓣，表面呈现大量薄瓣状，带小突起，口感爽脆，而且因为多瓣的结构和小突起，保留汁水的能力相当强，适合拌凉菜或者涮火锅。不过瓣胃比较薄，容易煮过头，烹调时需要注意。
皱胃又称为牛肚、沙瓜肚。既有牛草肚、金钱肚的韧性，又有丰富多褶皱的结构，适合炖煮。
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