新研究：补充特定肠道细菌能治疗食物过敏

英国《自然·医学》杂志日前发表的一项研究结果显示，食物过敏与肠道微生物组成有关，肠道中某些特定细菌可保护人类免受食物过敏的烦扰。实验显示，肠道中一些特定细菌可逆转小鼠的食物过敏症状。

近年来食物过敏在全球发病率不断攀升。仅在美国，平均每3分钟就有一人因食物过敏被送往急诊室，目前主要依靠远离过敏原来避免发病。

新研究的共同高级作者、美国布里格姆妇科医院病理科的琳恩·布丽说，这项研究“代表着食物过敏的疗法将发生巨大变化”。

布里格姆妇科医院和美国波士顿儿童医院等机构研究人员首先以56名食物过敏的婴儿和98名不过敏的健康婴儿为对象，定期收集他们的大便样品，并利用计算方法分析对比两组便样中微生物种类差异，从成百上千种肠道细菌中找出那些可保护婴儿免于食物过敏的特定菌种。

在此基础上，研究人员开发出两个具有保护效果的“菌群配方”，每个“配方”由5至6种梭菌或拟杆菌组成，它们都来自健康婴儿肠道。动物实验显示，给鸡蛋过敏的小鼠口服任一“配方”均可抑制它们的过敏反应，而口服其他种类肠道细菌起不到同样效果。

为弄清过敏的病理学原因，研究人员还观察了人类和小鼠的免疫系统，他们发现上述“菌群配方”能靶向两条重要的免疫通路并刺激特定调节性T细胞，通过改变调节性Ｔ细胞的状态增强人类和小鼠对过敏原的耐受性。

研究人员认为，了解与过敏相关的微生物及其靶向目标，有助于寻找更好的过敏诊断和治疗方法。尤其对于食物过敏，这项研究有望发展为可靠的治疗方法，将来可用于人类患者。