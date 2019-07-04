垃圾分类不能三分钟热度
丁戈隆东
被称为“史上最严”的上海垃圾分类新规实施以来，舆论持续关注，有力挺、有吐槽、有建言，同时也有担忧和质疑。
不管持何种言论，有一点是取得最大共识的，那便是垃圾分类是社会文明水平的重要指征，是应该做的正确事情。但正确的事情该怎样做？如何引导公众自觉遵从？最后会取得一个什么样的结果……在肯定垃圾分类的大前提下，公众更关心这些问题。
正确的事情并不一定取得正确的结果。只有制定科学的实施细则，把工作做实做细做到位，进而形成长效机制、推动习惯养成，方能确保结果不跑偏、不变调。对标国际“最高标准、最好水平”的上海垃圾分类新规，在国内并没有现行经验可循，有的只是一些结果不尽如人意的尝试，所以不可避免会引起公众的热烈讨论，自然也有一些不看好的声音。
在众多关于垃圾分类的吐槽中，有一类声音需要格外重视：“你辛辛苦苦分好类的垃圾，结果垃圾车一过来，你却眼睁睁地看着工作人员把四个垃圾桶一起倒在了垃圾车里……你听见过心碎的声音吗？”换句话说，出于对垃圾分类后的去向没把握，大家担心辛辛苦苦的分类到最后白费了功夫。事实上，这种情况确实还存在，也最打击公众对垃圾分类的积极性。
与此同时，习惯的养成是一个旷日持久的过程，需要管理部门有足够的耐心和定力，持之以恒抓下去，而不是三分钟热度，严起来一阵风，松一松就反弹。近年来，许多地方都在倡导和推进垃圾分类，虽然取得了一定成效，但有的确实只保持了三分钟热度，口号喊得震天响、计划设计很完美、方案推出一大推，结果只是雨过地皮湿，最后不了了之。
垃圾分类看似生活小事，却是社会文明大事、城市管理难事。舆论对上海垃圾分类的持续关注，其实是好事情，是寄望取得预期结果，进而形成示范，涵养文明养成。
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