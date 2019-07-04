不让清洁能源白白流失

大风呼啸，风力发电机却停止了运转——近年来，在加快清洁能源开发利用的同时，水电、风电、光伏发电出现送出难、消纳难问题。数据显示，去年全年弃水电量约691亿千瓦时，弃风电量277亿千瓦时，弃光电量54.9亿千瓦时，“三弃”电量共约1023亿千万时，超过同期三峡电站的发电量。今年一季度“三弃”现象虽有所缓解，但仍不同程度地存在。为何会出现如此大规模的电量损失？如何解决这一问题？记者进行了采访。

新疆、甘肃和内蒙古等三省区弃风弃光电量占全国比重超90%——

“风光”无限却受阻

新疆风能、太阳能丰富，是中国清洁能源发展最迅速的省区之一。中国气象局风能太阳能资源中心报告显示，去年全国陆地70米高度风能资源方面，年平均风功率密度不低于150瓦/平方米区域面积为613.7万平方公里，其中新疆128.6万平方公里，位列全国第一；太阳能方面，2018年，新疆大部年水平面总辐照量超过1400千瓦/平方米，居全国前列。截至今年4月底，新疆风电、光伏发电装机容量近3000万千瓦。

“风光”无限，挑战却也不少。近年来，新能源发电装机持续增长的同时，新疆地区不少风机、光伏设备长期处于闲置状态，弃风弃光现象严重。去年，新疆弃风电量107亿千瓦时、弃光电量21.4亿千瓦时，全国最高；弃风、弃光率为23%、16%，分别约为全国平均水平的3倍和5倍。

不仅仅是新疆，国家能源局相关负责人介绍，目前中国清洁能源消纳问题存在较为明显的地域和时段集中分布的特征。其中，弃风弃光主要集中在新疆、甘肃和内蒙古等地区，2018年，上述三省区弃风弃光电量超过300亿千瓦时，占全国总弃风弃光电量比例超过90%；弃水主要集中在西南的四川、云南地区。

该负责人指出，风电、光伏发电等新能源出力具有较大的波动性，在时段分布上与用电负荷存在较大差异。比如，风电一般夜间出力较大，但此时用电负荷较小；光伏发电出力在傍晚快速减小，但此时实际用电负荷正迎来晚高峰。水电出力受来水情况影响，汛期出力较大而枯期出力有限。“目前中国电力系统尚不完全适应如此大规模波动性新能源的接入，电力系统的实际调度运行面临较大困难。”

国网能源研究院有限公司新能源与统计研究所副所长谢国辉表示，局部地区出现弃水弃风弃光现象，主要是由于可再生能源发展速度过快引起的。特别是风电、光伏发电迅猛增长，带来可再生能源发展与调峰电源发展不协调、与电网发展不协调、与用电需求增长不匹配、与市场机制健全不同步的矛盾突出。

近年来，新疆、甘肃、蒙东等地新能源发电装机快速增长，远超全社会用电量增速，造成了较大的消纳压力。截至2019年4月底，新疆、甘肃、蒙东风光发电装机分别是本地最大用电负荷的1.1、1.4、2.0倍，本地消纳能力严重不足。

本地消纳不足，外送也受阻。谢国辉介绍，中国新能源资源和需求逆向分布，风光资源大部分分布在“三北”地区（华北、东北、西北），而用电负荷主要位于中东部和南方地区，由此带来的跨省跨区输电压力较大。与此同时，水电、风电、光伏发电富集地区跨省跨区通道规划建设与可再生能源发展不同步，电网项目核准滞后于可再生能源项目。以风光发电为例，2015年底甘肃酒泉风电基地装机规模已超过1200万千瓦、太阳能发电600万千瓦，酒泉—湖南特高压直流工程2015年5月核准建设，2017年才投产，外送通道建设滞后2到3年。

根据国网能源院数据，截至今年4月底，“三北”地区风光发电装机合计1.68亿千瓦，但目前国家电网跨区直流输送能力仅为0.95亿千瓦，还要承担大量煤电、水电基地外送任务，外送能力严重不足。

增加就地消纳与扩大向外输送“双管齐下”——

送得出也要接得住

大好“风光”，就这么白白浪费？国家能源局有关负责人介绍，近两年，国家发展改革委、国家能源局督促国家电网、南方电网和各地能源主管部门，协同采取多种措施解决弃水弃风弃光问题，取得了初步成效。

以国家电网为例，2018年，国家电网经营区可再生能源发电量1.2万亿千瓦时、同比增长11%。新能源弃电量268亿千瓦时，同比下降35%；弃电率5.8%，同比下降5.2个百分点。西南地区调峰弃水电量138亿千瓦时，同比下降14%；弃水率3.8%，同比降低0.8个百分点。2019年1-4月，新能源消纳改善更加明显，累计弃电量67.6亿千瓦时，同比下降35%；弃电率3.9%，同比下降2.6个百分点。

数据向好的背后，是增加就地消纳与扩大向外输送的“双管齐下”。为给新能源消纳腾出更多空间，自6月9日0时至23日24时，青海启动连续15天360小时全部使用清洁能源供电，所有用电均来自水、太阳能以及风力发电产生的清洁能源。

国网青海省电力公司总经理祁太元介绍，“绿电15日”期间，预计全网日最大负荷850万千瓦，日最大用电量1.94亿千瓦时。同时，依托全国大电网和统一电力交易市场，预计将达成30亿千瓦时交易电量，通过市场化交易方式送往外省的电量达到11亿千瓦时。

曾经的弃风弃光大省甘肃，近年来大力推进电力外送。积极对接湖南、河南、天津、四川、重庆等外部受电市场，签订政府间协议，2018年全省外送电量较2017年增长60%，其中新能源占比48%。同时，今年750千伏“河西三通道”加强工程将建成投运，彻底打通新能源省内送出通道，途经甘肃的青海—河南特高压直流工程也已经开始建设。

既要“送得出”，也要“接得住”。作为新能源消纳大省，2017年以来河南累计购入省外新能源电量超300亿千瓦时。国网河南省电力调度控制中心主任戴飞表示：“河南长期以来对引入外电持大力欢迎的态度，从政策上给予高度支持，将西北地区新能源作为河南电力供给的首选，采取各种措施，千方百计增加西北地区新能源电量，缓解西北地区新能源消纳矛盾。”

新增建设项目必须以电网具备消纳能力为前提——

明年基本解决“三弃”

弃水弃风弃光状况有所缓解，这一向好趋势能否得以延续？谢国辉认为，目前看局部地区弃风弃光问题仍然突出，预计2020年国家电网公司经营区域风光发电装机将超过4亿千瓦，超出国家“十三五”规划规模50%。考虑用电负荷增长、跨省区外送规模等方面存在的不确定性，未来如不能合理把握新能源发展节奏，弃风弃光问题有可能出现反弹。

“跨省跨区输电能力不足的矛盾仍然制约更大规模新能源的开发和外送。”谢国辉说，预计到2025年，“三北”地区新能源累计装机约4.2亿千瓦，超过1/3需要外送，但预计国家电网跨区直流输送能力仅为1.2亿千瓦左右，还要承担大量煤电、水电基地外送任务，外送能力严重不足，未来仍需要加快电网建设，提升跨省跨区输电能力。“此外，系统调峰能力不足的矛盾依旧难以满足高比例新能源消纳的需要，市场机制的不确定性仍会成为高比例新能源电力系统运营的拦路虎。”谢国辉说。

中国人民大学副教授宋枫指出，部分地区为消耗富余电量，通过低电价引进高耗能产业。此举短期内能够刺激投资与就业增长，但高耗能产业往往对电价具有较强的敏感性，一旦电价上涨便难以为继。“要进行电力市场的改革，用价格信号引导资源的合理布局，价格对于供给和需求两侧都应有引导作用。建机制、改体制才是长远之策。”

促进清洁能源消纳，国家发展改革委等部门正抓紧采取措施。近期，国家发展改革委、国家能源局接连发布文件，强调建立健全可再生能源电力消纳保障机制，通过市场化方式，促进可再生能源本地消纳和实现可再生能源跨省跨区大范围内优化配置。同时提出，新增建设项目必须以电网具备消纳能力为前提，避免出现新的弃风弃光问题，在同等条件下对平价上网项目优先保障电力送出和消纳条件。

国家电网发展部副主任刘劲松介绍，2019年，国家电网将加快张北—雄安特高压交流、青海—河南、雅中—江西、陕北—武汉特高压直流、张北柔性直流等输电通道建设。同时推动完善有利于打破省间壁垒、促进清洁能源跨区跨省消纳的政策、市场和价格机制，发挥市场在资源配置中的决定性作用，力争新能源省间交易达到700亿千瓦时以上。

国家能源局透露，今年将积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设，全面推行风电、光伏电站项目竞争配置工作机制，建立健全可再生能源电力消纳新机制，结合电力改革推动分布式可再生能源电力市场化交易等，全面促进可再生能源高质量发展。“我们将推动建立清洁能源消纳长效机制，力争到2020年基本解决弃水、弃风、弃光的问题，最终实现到2020年和2030年非化石能源占一次能源消费比重为15%和20%、到2050年清洁能源成为主体能源的总体目标。”国家能源局局长章建华说。