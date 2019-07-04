垃圾分类 我准备好了

上海

小手牵大手

■ 童葆菁 上海市建青实验学校副校长

从2017年9月起，我们就开始实施校园生活垃圾分类。我的心得体会是：训练成习惯，“小手牵大手”，即通过自我管理、自我教育和自我发展，让学生形成垃圾分类习惯，进而“小手牵大手”，形成“教育一个孩子，带动一个家庭，影响一个社区”的效应。

建青是一所从幼儿园、小学到初中、高中的15年一贯制学校，已有近80年历史，现有中外学生2300余人，教职员工240余人。

近一年半以来，学校在午餐后，都要安排学生自行分类干、湿垃圾，主动将剩下的饭菜、用过的餐巾纸、塑料袋等垃圾分类投放。同时鼓励学生开展“光盘行动”，不挑食，不浪费，减少垃圾产生。

前后对比，全校干垃圾从过去每天平均17桶减少到10桶，可回收物从原来混投变为每天4桶，提高了资源利用率，湿垃圾数量也在不断减少。

高三年级的张慧洁同学专门负责垃圾分类工作后，家里的垃圾桶由一个变成了多个。她妈妈向我们反馈，受女儿影响，全家垃圾分类做得很细致、很规范。正是从垃圾分类开始，过去一直被大人说教的女儿开始用她的言行影响大人了。

学校是教育人的场所，学习的目的是让孩子从小养成良好的习惯，明确人生目标，做到知行合一。以垃圾分类为抓手，我们相继在各个年龄段学生中开展了一系列活动，让孩子们将垃圾分类与自己、与家庭、与社会紧紧联系在一起，从小树立珍惜资源、爱护环境的意识。

例如，幼儿部小朋友走进社区，现场观摩垃圾分类的实际操作，在老师带领下将可回收物制作成各种玩具；中小学生开展垃圾分类题材的绘画比赛，小学五年级的学生在计算机老师指导下，运用3D打印技术，设计了四色垃圾桶，同时引入人工智能，让机器人也参与到垃圾分类中去；高中生利用包装纸箱、泡沫盒、pvc水管边角料、废旧衣物等各类可回收物和环保材料，进行相关道具的设计制作和剧本的编导，并撰写垃圾分类研究性学习报告。

今年初，放寒假，我们的学生走进社区，广泛参加“垃圾分类”新春打卡活动。通过“小手牵大手”，不仅增强了同学们的环保意识和实践能力，使垃圾分类由口号变成行为，从行为到养成习惯，将宣传教育阵地从学校延伸到家庭与社会。

微 宇整理

上海

单位分类不落后

■ 王佳仪 上海 公司白领

最近的上海，大家都在争做“拎得清的人”——手里拎着垃圾能分清。每天在垃圾站，都会面对志愿者直击灵魂的拷问：“你是什么垃圾？”如果不会唱上两句“湿纸巾，无论多湿都是干垃圾；瓜子皮，无论多干都是湿垃圾”，那远远算不上时尚达人。

这当然都是上海人的自嘲。垃圾分类开始让生活发生改变，原来的很多“方便”变为“不便”——楼道的垃圾桶被撤走，投放垃圾要定时定点，街道上乃至公交车上的垃圾桶都不见了。但自嘲归自嘲，上海人其实更多的是骄傲，骄傲于上海的全情投入，向来领风气之先。

近一段时间，垃圾分类成了我和同事工作午餐时的热门话题。有过全球各地工作学习经历的同事们纷纷晒宝：“在日本，垃圾分错了会被邻居们写纸条警告的，社区的阿姨还会来家里教你分类。哎呀呀，真是让人羞愧！”“瑞士的垃圾分类手册厚得像一本书！”“我去斯里兰卡才知道，经济那么不发达的地方，垃圾也是要分类的。”

大讨论里，北京的同事也会隔空喊话：“这种时刻怎么能没有帝都人民呢，你们上海不要自己偷偷进步！”

我们一度暗自庆幸——公司暂不用垃圾分类，可以畅快地叫点汤汤水水的外卖而不用大费周章地收拾。结果第二天，公司茶水间的几个垃圾桶都分类了，而且用英文注明了用途，这意味着无论你是什么国籍，只要在上海生活，都要遵守垃圾分类的规定。那些喝了一半的咖啡奶茶被保洁阿姨一个个拎了出来。我心里想，这次，垃圾分类在上海做成的可能性很大。因为从小区到公司，从家庭到公共场所，我们生活的方方面面，都加入了垃圾分类的洪流。

在《上海市生活垃圾管理条例》正式实施的前两天，我颇有仪式感地网购了一些小物件，以更好地做好垃圾分类。买可降解垃圾袋的时候，我翻看商品评论，有网友说：“如果可以，我希望一直购买下去，为环保出一份力”。顿时，我感觉这座城市十分可亲可爱，她让我相信，垃圾难题最终是可以攻克的。我呢，做好“90后”“潮人”吧 ，守护绿水青山，迎接美好未来。

微 宇整理

上海

我是离垃圾最近的人

■ 张志续 上海 保洁员

我今年39岁，安徽亳州人，在上海干垃圾清理这行已有18年。这活儿离垃圾最近，又脏又累，“80后”真没几个愿意干。

我20岁从老家来到上海，2001年，小区刚落成，就开始跟着哥哥嫂嫂清理垃圾。我分管40个单元、几百户人家，一个单元一个垃圾桶，每天要清理四五次，风雨无阻。

你可能不相信，18年来，我只有两个春节是在老家过的，因为垃圾不放假，节假日清理工作尤其繁重。春节回不去，我只能在其他日子里抽空回去几天，每次都是来去匆匆，因为小区的活儿很难找到人顶替，我请假了，哥哥嫂嫂就要受累多干。反过来，他们也一样，虽然老家离上海坐汽车只需8个多小时。

大约4年前，小区开始干湿垃圾分类，每个单元设置了两个垃圾桶。但由于没有强制性要求，一些居民还是“老习惯”，将干湿垃圾混装，两个桶实际上还是一个桶。

这可苦了我们。除了收集清运，还要在垃圾房中分拣，经常要从早忙到晚。你看我脸上的日晒斑和皱纹、手上的老茧和伤口，谁说小区居民岁月静好的背后不是我们的辛苦付出呢？

是什么维系我长年累月与垃圾打交道？这个问题真不好说。大城市茫茫人海，兄弟俩在一起帮衬打拼，很难得吧？虽不是城市居民，没有自己的房子，但小区里的叔叔阿姨对我们很好，很信任我们，不只将家中可回收垃圾和闲置杂物交由我们处理，平时一些小事也愿意找我们帮忙，有好吃的也会想着我们，这种人情也很难得吧？

大城市，人们很少串门，邻居之间甚至互不相识。但我这个离垃圾最近的人，反倒认识小区里的很多人，去过很多人家。与其说我人缘好，不如说我们这一行是大家离不开的。

现在，垃圾分类在上海成了“硬约束”。按理说我们可以喘口气了，实则不然。你看，一大早，我就要将4种垃圾桶清洗干净并放在指定位置，其余时间仍要忙于湿垃圾的破袋和分类。因为许多人家虽然进行了垃圾分类，但在湿垃圾投放时，怕脏，不愿破袋，而不破袋的湿垃圾以及其它没有分好类的垃圾，环卫车是不收的，甚至要被点名批评。因此，我们还要干许多别人看不见的脏活、苦活。

我希望，随着时代进步，人们的文明素质与生活水平同步提高，垃圾清理的工作环境不断改善，我们这个长期被忽视的群体能得到更多尊重与关爱。

微 宇整理

北京

跟我一起学分类

■ 封云英 北京东城区 垃圾分类志愿者

去年开始，东城区全面推广垃圾分类工作，我们东花市街道忠实里社区成立了一支自己的环保队伍——“忠实守望队”，我有幸成为其中的一名志愿者，具体任务就是在忠实里南街1号楼宣传垃圾分类。

每天早7时至9时和晚7时至8时这两个时间段，我都会身着志愿者服装，站在垃圾桶站旁边开展垃圾分类宣传工作，告诉居民我们为什么要进行垃圾分类，垃圾该如何分类，分出的厨余垃圾去向及用途，并且亲自为居民们做示范。

“要不就不做，要干就要干好。”这句话一直激励着我。为了更好了解居民垃圾分类的真实情况，我设计制作了一份表格，每天记录居民的垃圾分类情况。为激励居民参与垃圾分类，我还将其它垃圾分为可回收和不可回收两类，并且将可回收垃圾作进一步整理，通过资源回收屋置换相应物资，如纸巾、香皂、洗涤灵等，将其作为小礼物，鼓励做得好的居民。

“厨余垃圾投绿桶，其它垃圾投黑桶”“您今天做的很棒！”“您这样分不对，应该这样分”……每天无数遍不厌其烦地重复这些话，就在这一句句宣传动员、一分分叮咛嘱咐、一次次亲手分类下，居民对我的工作的认可度一天天提升：参与垃圾分类的居民越来越多。不仅是我们社区，整个东花市街道居民正确投放的垃圾数量明显增加，厨余垃圾分出量从每月60吨左右提升到150吨左右。

去年12月27日，我被北京市城管委和首都精神文明办联合授予“北京市生活垃圾分类达人”荣誉称号。此外，我所负责的南街1号楼获评“社区月度最棒垃圾分类奖”。大家的认可和热情鼓励让我的垃圾分类工作越来越有干头！北京的蓝天不是一两个人可以改善的，也不是一两个社区的努力可以影响的，但星星之火可以燎原。我相信用自己的双手和智慧可以将垃圾分类工作做得更好，可以影响和带动身边更多的人，一起守护我们的绿色家园。

本报记者 贺 勇整理

西安

种下“环保的种子”

■ 郭小红 陕西西安 企业员工

最近，3岁的女儿从幼儿园回家，老在哼唱垃圾分类拍手歌，还向我抛来“连珠炮”般的问题：“妈妈，鸡蛋壳是什么垃圾？”“那个纸盒子放哪个垃圾桶？”……

仔细一问才知道，原来是幼儿园老师在课堂上教的。老师经常带着一群小朋友，制作手工小卡片和垃圾分类桶，再涂抹上不同的颜色。一来二去，女儿对班里和家里的垃圾分类，有了极高的兴致。

作为一名负责后勤管理的企业员工，我乐见其成。平日里，我凑巧了解这一领域的知识。我所在的后勤部门购置了很多套四色垃圾分类桶、近百个微型垃圾分类双桶，放置在公司的办公室、科研楼、运动场等地方。开始时，大伙还不熟悉分类标准，如今也都慢慢适应了。

从今年9月1日起，西安将全面实施生活垃圾分类处理。不管是小家庭，还是大集体，这里的生活垃圾分类现在都已经开始“预热”。

看到女儿对此兴致勃勃，我和老公商量下班后找来空纸盒、纸箱，跟女儿一起手工制作垃圾桶。前几天晚上，我们把盒子涂成了红色、绿色、蓝色和灰色，分别对应有害垃圾、厨余垃圾、可回收物和其它垃圾。

在老公提议下，我们三人把道具一字摆开，进行垃圾分类比赛，看谁在最短时间内分得又多又准。女儿很开心，玩了一遍不过瘾，要求多来几遍。我和老公很配合她，因为我们明白，在这欢声笑语的家庭游戏中，一颗“环保的种子”就在女儿的心里悄然种下了。

垃圾分类需要一个长期教育、实践养成习惯的过程，路途虽然遥远，好在已经启程。如今，无论是成年人还是幼儿园的孩子，都应补上这一课，共同浇灌“环保的种子”，使其生根发芽。毕竟，好环境大家享，更需大家一起参与。

本报记者 高 炳整理

深圳

我家有4个垃圾桶

■ 阮稚雯 深圳盐田 上东湾小区居民

我今年71岁，从2015年开始，我和小区的街坊邻居们就开始践行垃圾分类了。

每天吃过晚饭，趁着下楼跳舞锻炼，我就顺便把当天的垃圾带到楼下的垃圾分类机器，逐一称重后放进对应的分类垃圾箱中。整个过程很方便，在家先分好类，下楼放进机器就可以了。

我们小区的楼道虽然每层都有垃圾桶，但在楼道里放垃圾容易引来老鼠蟑螂，垃圾每天下楼最是卫生。一开始做垃圾分类，我也不懂如何分，垃圾全装一个袋子里。后来小区业主互相分享经验，渐渐地我就养成了好习惯。现在我在家中的厨房、卫生间和客厅放了4个垃圾桶，分别对应可回收垃圾、厨余垃圾、不可回收垃圾和有害垃圾，让果皮、废纸和易拉罐等都各有去处。

我们深圳盐田区在社区内安排了专门的垃圾分类志愿者，还通过垃圾分类得“碳币”换纸巾、话费等活动，培养居民垃圾分类的习惯。周末和节假日，社区还会不定期举办活动，让小朋友参与垃圾分类互动小游戏，达成以小带大、人人参与的目的。

现在，上东湾小区超过80%的业主已经将垃圾分类列入生活日程。下楼扔垃圾时，邻居们互相打招呼聊天，我通过这种方式认识了不少新朋友，邻里关系也更融洽了。

别人都说垃圾分类很难，但我觉得并不难。我看到日本小镇将垃圾分成34类的新闻，觉得深圳的垃圾分类还可以做得更加精细。毕竟垃圾分类跟我们的生活息息相关。如果不科学处理垃圾，人类未来就将无法生存。如果每个人心里都有这样一根弦，为了环境，细心加耐心，很快就可以把垃圾分类的好习惯坚持下去。

本报记者 吕绍刚整理