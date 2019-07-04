司法个案警示我们，高空坠物要承担相应民事责任，高空抛物致人死伤还可能涉嫌犯罪

不久前，深圳5岁男童被高空坠物砸中身亡的惨剧余波未平，南京又有一名10岁女童被高空抛物砸成重伤。不时发生这样的事，让人痛心，也再次敲响了安全的警钟，引发人们的讨论和反思。

随着高层建筑的不断增多，高空抛物或者高空坠物现象时有发生，危及人民群众的人身财产安全。小到果核、塑料瓶，大到花盆、广告牌等，许多物件一旦在高空释放，就有可能变成伤害人的利器。

现实生活中，一方面，由于高层建筑年久失修或是结构设计、布局不尽科学合理等客观因素的存在，容易引发事故；另一方面，少数人缺乏公德意识和法治观念，随手丢弃物品，从而造成悲剧事件的发生。

事实上，高空坠物或是高空抛物，不仅仅关涉个人道德自律，还会突破法律的底线。按照我国侵权责任法的规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。同时，基于公平原则，对于从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，法律规定举证责任倒置，即除能证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。

在司法实践中，因高空抛物或高空坠物被判罚等个案就极具警示意义。2017年，安徽蚌埠一男子将竹梯从7楼扔下，砸伤一名孕妇，被法院以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑一年十个月；今年3月，广州一男子因曾从8楼随意扔下煤气罐、铁锤等物品，被指控犯以危险方法危害公共安全罪，获刑3年。每个公民都要对自己的行为负责，违反法律就要付出相应的代价。司法个案警示我们，高空坠物要承担相应民事责任，高空抛物致人死伤可能涉嫌犯罪。

相比于事后追责，人民群众更为关注是否有办法做好事前防范。在杭州一小区，街道为防止高空抛物，就在技防上进行探索，安装了47个特殊广角摄像头，将整幢楼的窗户和阳台纳入拍摄范围。此举受到小区住户的支持，也引发网友的点赞：不仅方便追责取证，还能增加对高空抛物者的威慑性。

消除安全隐患，法律和技术的手段都必不可少。防范高空坠物，严控高空抛物，还需要采取精细化措施应对，把每一个安全环节做实做细。政府管理部门应从源头上做好风险防控工作，对高空坠物现象加以规制，比如面对旧楼结构老化、安全性差等问题，应该未雨绸缪，采取有针对性的预防和应对措施。

安全无小事。日常生活中，相关社区和物业单位应加强管理，做好宣传，提高居民的安全防护意识；同时，每个公民都要自觉提升公共意识、法治观念，及时检查窗体、广告牌匾是否安全，清理阳台上的搁置物和悬挂物，避免发生意外。只有社会各方形成合力，做到早检查、早发现、早处理，人民群众才能收获更多的幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2019年07月04日 19 版）