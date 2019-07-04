希望乡村医生能到大医院学习

大雾漫山岗，雨说下就下。在甘肃省甘南藏族自治州夏河县，出诊归来的桑科镇达久滩草原乡村医生旦正草，没来得及休息，便将牧民群众的意见建议，归类整理，写进履职调研。“作为全国人大代表，必须为群众利益尽心尽职，把每一次出诊都作为一次调研。”旦正草说。

达久滩草原，海拔3600多米，旦正草是这里唯一的乡村医生。“2018年，我当选为全国人大代表，两会闭幕回到乡里，很多群众跟我说，担心我到了北京，再也不回来。”旦正草笑着说，乡亲们想说的，其实她都懂。“本土医疗人才匮乏，外来医生留不下。”旦正草说，大家担心她走了，村里的医生没人接班，牧区的百姓就没法看病。

从达久滩草原到夏河县城，有60多公里的沙土路，出行不便、缺医少药，让这里的牧民群众习惯了小病扛、大病拖，难以及时被医治。上世纪90年代末，从甘肃省卫校毕业后，旦正草回到草原，做起了乡村医生，为牧民群众看病送药。由于牧民群众居住分散，骑马就成了旦正草最主要的出行方式，有时候深入牧区出诊，一去便要好几天。将近20年的坚守，谁是什么病，家里啥情况，旦正草比病人还清楚。说起旦正草，牧民群众无不竖起大拇指，并说句：草原好“曼巴”（藏语，意为医生）。

草原天气多变，出诊路上，才是艳阳天，又遇风搅雪。“气候恶劣，经常早岀晚归，忍饥挨饿也就成了家常便饭。”旦正草说，近些年，牧区变化很大，通了路、有了电，“医疗条件相比以前更是发生了天翻地覆的变化。”旦正草说，但乡村医生队伍还有很多问题没能解决。

从她的切身体会，以及这两年的履职调研看，乡村医生身份模糊，待遇跟不上，养老没保障。尤其是高海拔的牧区，乡村医生岗位几乎对年轻人毫无吸引力。长此以往，乡村医生队伍就会不稳定，百姓的健康就得不到守护。“我今年已经47岁了。”旦正草告诉记者，今年两会后不久，又经历了一次大手术，“是肝包虫病，已经10多年了，肝有一部分被切除。”旦正草用手比划着说，现在她也挺担心，不知还能在村医的岗位上坚持多久。

因为出诊几乎不收费。在草原行医几十年，旦正草不仅没挣着钱，还倒贴了几万元医药费。尽管这样，她还是将辛苦积攒下的2万多元捐给了桑科镇寄宿制小学，成立了“旦正草助学金”。“就是想让更多学生安心读书，以后为草原培养更多的‘曼巴’。”旦正草说，这两年她广泛收集资料，深入了解当地经济社会发展情况，“把自己看到的和了解到的情况，通过全国两会传递上去，希望更多的人来关心藏区村医和藏医药发展。”旦正草说，去年她提交了《让传统藏药在“一带一路”建设中发挥更大作用》的建议，今年又提出建议，希望能批准偏远艰苦地区的老村医开诊所，让那里的群众在家门口就能就医。

“接下来的几年中，我还将持续关注这些问题。”旦正草说，希望加大对乡村医生的培训力度，能让他们有机会走出去，到大医院学习。同时，将继续呼吁提高村医工资待遇，真正让他们扎根基层，做牧民健康的守护者。

《 人民日报 》（ 2019年07月04日 18 版）