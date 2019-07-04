路边本草 玉簪
玉簪，百合科，别名白萼、白鹤仙、玉春棒、玉泡花、白玉簪、玉搔头、内消花、化骨莲、金销草等，多年生宿根草本植物，全国各地常见栽培。野生于海拔2200米以下的林下、草坡或岩石边。
花葶从叶丛中抽出，较叶长，具几朵至十几朵花；花的外苞片卵形或披针形；花单生或2~3朵簇生，白色，花被呈漏斗状，夜间开放，芳香。蒴果圆柱状，有三棱，长约6厘米，直径约1厘米。花期7~9月，果期8~10月。
具粗根茎。叶基生成丛，叶片卵形至心状卵形，先端近渐尖，基部心形，有光泽，具6~10对侧脉；叶柄长20~40厘米。属典型的阴性植物，喜阴湿环境，受强光照射则叶片变黄，生长不良；性耐寒。
应 用
玉簪全株均可入药，花可利水调经；根茎味苦辛，性寒，亦有清热解毒、下骨鲠之功；叶则味甘辛，性寒，能解毒消肿散结，可用于乳痈、痈肿疮疡、瘰疬、毒蛇咬伤。现代药理证明其花、根具有抗肿瘤作用，叶具抗病毒作用。
玉簪全株有小毒，应在医生指导下使用。
玉簪花美容
《红楼梦》四十四回中平儿理妆时提到的玉簪花香粉，是在玉簪花苞中，灌入用紫茉莉花种研磨精制的香粉，香粉裹在玉簪花苞内慢慢熏得了玉簪的花香，用的时候，就拿起一朵花，把其中的香粉倾倒出来，这是最奢侈的化妆香粉了，有人用早晨荷叶上的露水调和这种玉簪香粉，清香迷人，效果更好。
也可在清晨采摘带露的玉簪花，洗净绞成汁，洗脸后涂上花汁，每日涂2次。可祛雀斑。
玉簪花治烧伤
玉簪花100克，香油400克，将玉簪花浸泡在香油中2个月，取油备用。用时先将烧伤、烫伤处清理洗净，吸出水疱内容，后用消毒棉球蘸药外涂，每1~2日1次。热天暴露患处，冷天用浸药的纱布包敷患处。
（摘自《路边的本草记》 中国医药科技出版社出版 薛滨 编著）
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