人体部位的比拟关系
李崇超
记得以前看黄宏和宋丹丹演的一个小品《婚礼》，其中有一段台词：
黄：“水越来越高，说话之间就没了脖子了。”宋：“脚脖子……”
黄：“没完脚脖子之后呢，说话之间呢到了肚子了。”
宋：“腿肚子……”
这段台词的脚脖子和脖子、腿肚子和肚子的语言混淆与澄清，让人大笑不止。
如果细细思索这种命名现象，倒是体现了维柯指出的诗性智慧规律——“想象性的类概念”。脚脖子和脖子一样，是一个稍细的连接部位，而腿肚子和肚子也都是一个隆起的部位，二者有这样的相似之处，所以有了这样的俗称。
有趣的是，这种比拟，不仅仅是一种语言现象，倒还真有一定的指导意义。
周尔晋的《人体X形平衡法》中，就提到了“脚颈”与“颈项”的联系：“我认为脚颈与手颈是同颈项、颈椎紧密相连相关的，在治疗颈椎病时大胆地试验，用压脚颈与耳穴配合的方法，结果疗效还挺好，很多顽固的颈椎病都得到了治愈。”
通过脚脖子上的穴位就能治疗颈部的疾病，这倒是体现了“颈与颈的对话”了。“脚脖子”不再是“沽名钓誉”，而确实不愧于“脖子”这一称呼了。下意识的命名，反而体现了一定的“智者察同”的智慧。
在《黄龙祥看针灸》一书中，读到两个有趣的案例：1974年，上海第二医学院附属第九人民医院口腔颌面外科，实行颞颌关节成形术，采用的是针刺麻醉，当在合谷穴行针刺麻醉的时候，奇妙的事情发生了，患者的嘴巴突然张开了。无独有偶，1986 年，在日本某医院，一位老妇人不能张口，无法进食，多种治疗无效，后来用针刺合谷穴，针入口开。据说针刺合谷穴而导致颞颌关节张开的报道有很多。
从中医经络的角度上讲，合谷与颞颌关节，都属于阳明经，一个是手阳明经，一个是足阳明经。但是如果从另外一个有趣的角度来看，合谷与颞颌关节，形态上有相似之处，都是可以开合的，所以合谷部位俗称“虎口”。
甚至“合”与“颌”在造字上，都可以看出关系。用合谷穴治疗颞颌关节炎，也是临床上常用的。比拟在这里就不仅仅是一种命名的方法，而恰恰有其发现和指导功能了。
（作者单位：南京中医药大学）
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