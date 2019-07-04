让偏远地区百姓也能方便买药

“我们村离乡卫生院将近20公里，离县城就更远了，以前买药很不方便，现在有了便民服务点，不出村就能买到药。”在浙江省台州市仙居县安岭乡永源村便民服务点内，一位村民在工作人员的帮助下买到了治疗哮喘的药后，高兴地说。

今年，浙江省开展“送药上山进岛”便民服务点建设工程，通过在山区、岛屿设立便民服务点，方便群众买药。台州市市场监管局积极落实这一工程，在偏远地区设立了多个便民服务点，获得了当地群众的广泛好评。

服务点设在家门口

“哪里的百姓买药不方便，我们就把便民服务点设在哪里。”台州市市场监管局药品流通处处长柯丽伟介绍说，目前，台州市的便民服务点大都设立在交通不便的山区、海岛，以及位置偏远却有发展前景的旅游区、工业园区等地。

为了能更好了解当地情况，台州市市场监管局组织各县（市、区）市场监管局工作人员对相关地区进行实地走访调研，对人口密度、实际人口数量、是否有医药服务点、医药服务点辐射范围等要素进行综合考量，以此为依据判断设立便民服务点的必要性、可行性。

仙居县安岭乡素有“台州西藏”之称，全市第一个便民服务点就在此设立。仙居县市场监管局副局长周贵求告诉记者，安岭乡永源村常住村民800余人，以中老年人为主，至今没有卫生室和药店。一些老年人由于行动不便，生病时往往选择“忍、拖、扛”。综合考量后，仙居县市场监管局决定在永源村设立便民服务点。

椒江区大陈岛有“东海明珠”之称，适宜度假旅游。这里常住居民1200余人，每年接待游客超过10万人次。但是，大陈岛上没有药店，卫生院只提供基础药品，难以满足群众用药需求。为此，椒江区建成包括大陈岛在内的四个便民服务点，还设立了24小时自动售药柜，岛上药品供应品种增加60%以上，有效满足了居民和游客的用药需求。

按需送药缩短时限

根据省药监局、省财政厅、省卫健委、省医保局等部门联合印发的《2019年浙江省送药上山进岛便民服务点建设工作方案》，便民服务点设置有四种模式，分别为药店联合配送企业合作模式、村卫生室联合批发企业合作模式、村委会联合互联网药品经营企业合作模式和设立自动售药机或乙类非处方药药柜模式，各地市场监管部门根据辖区实际情况选择相应模式，也可以探索便民服务点设置新思路。台州市基层市场监管部门在四种模式基础上，因地制宜创造了“卫生院+代购点”模式和“连锁企业+按需配送”模式，更加贴近不同地区百姓的用药需求。

据柯丽伟介绍，便民服务点遵循“收集需求—反馈需求—配送药品—通知村民取药”的工作流程。针对人群和地区特点，不同的便民服务点还采取不同途径收集村民的用药需求。在上网便利的区域，便民服务点通过网络途径收集村民用药需求；在没有网络或者村民大多不会上网的区域，工作人员会在便民服务点附近张贴配药热线，并向村民发放便民服务卡，征集村民用药需求。便民服务点还有专人负责登记管理，在村民买药时向其征求意见。此外，在开展下乡公共卫生巡查和全科医生服务时，工作人员会走进村民家中沟通交流，询问病情，了解用药情况。

据悉，在交通相对便利的地区，急用药配送时间可缩短至两个小时；在偏远海岛，如椒江区大陈岛，群众可直接在便民服务点订药和用药，配送时间从原来的至少1周缩短到1天；在偏远山区，如仙居县永源村，由医药公司每周两次免费配送，配送周期比原来缩短近1个月。

多项举措保证药品质量

“今年全市将设立40个便民服务点，药监相关部门对所有便民服务点进行重点监管，发现药品质量问题立即依法查处。”柯丽伟表示，便民服务点均在醒目位置公布投诉举报电话，群众可以对药品质量和价格进行监督。此外，无人自动售药柜有自动禁售模式，不会销售放入售药柜超过6个月的药品，避免群众买到过期药品。

柯丽伟介绍，与便民服务点合作的企业均有成熟的配送体系，拥有冷链运输能力，若企业无法配送，则委托具有药品运输资质的物流企业配送。

“我们会不断建立健全保障便民服务点药品质量的相关制度，对各便民服务点的建设和运行情况、群众知晓率和满意率等开展评估，促进便民服务点不断提升药品质量和服务水平。”柯丽伟提出，下一步，将重点对药品购销渠道、储存情况等重点环节进行监督检查，严厉打击销售假药劣药的违法行为。（记者 康绍博）