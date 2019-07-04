浅议非药品冒充药品的认定与处罚

我国现行《药品管理法》第一百条对药品的定义如下：药品，是指用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能并规定有适应症或者功能主治、用法和用量的物质，包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。

由此可见，药品的基本特征包括三个方面的含义：一是预防、治疗、诊断人的疾病；二是有目的地调节人的生理机能；三是规定有适应症或者功能主治、用法和用量的物质。凡是符合上述三个特征的物质就是“广义药品”，收录在《中国药典》中的有具体名称、具体标准等的物质，则是“狭义药品”。

然而，在执法实践中，执法人员经常会遇到非药品冒充“广义药品”的情况，对此，应该如何处理呢？

对于非药品冒充“狭义药品”，即冒充《中国药典》中载明的具体药品品种，通过对照《中国药典》中的具体检验标准进行检验，凭《检验报告》即可判定真伪。

而对于非药品冒充“广义药品”，即冒充符合“药品”定义三个特征的物质，将其认定为“假药”的程序相对复杂，且争议较大，查处困难。

结合《药品管理法》第七十七条“对假药、劣药的处罚通知，必须载明药品检验机构的质量检验结果；但是，本法第四十八条第三款第（一）、（二）、（五）、（六）项和第四十九条第三款规定的情形除外”的规定，对假药的处罚，必须附有《检验报告》。而非药品冒充“广义药品”，如果不能确定其冒充的是哪个具体品种的药品，没有对照的检验标准，根本无法获得药品《检验报告》。这就造成执法机关在面对非药品冒充“广义药品”时，难以依法查处。

根据《药品管理法实施条例》（以下简称《条例》）第四十二条“非药品不得在其包装、标签、说明书及有关宣传资料上进行含有预防、治疗、诊断人体疾病等有关内容的宣传；但是，法律、行政法规另有规定的除外”的规定，非药品严禁宣传含有预防、治疗、诊断人体疾病等有关内容，即不得宣传为“广义药品”。但是，对于违反该条规定的行为，《条例》却没有列明具体的处罚条款，故难以依法查处。

虽然《药品管理法》第六十条第三款有“非药品广告不得有涉及药品的宣传”的规定，但对于非药品涉及“广义药品”的广告宣传行为，同样没有明确的罚则。

梳理发现，在我国现行药品监督管理的法律法规中，对此类违法行为只有禁止性规定，而缺乏明确具体的处罚条款，这也是造成此类违法行为屡禁不止的一个重要原因。

在现行法律法规没有明确规定情况下，如何对这种违法行为进行查处呢？笔者建议：

一是依法认定为“假药”予以查处。根据《药品管理法》第四十八条第二款第（二）项“以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的”为假药的规定，非药品不论是冒充“狭义药品”，还是冒充“广义药品”，都能将其认定为假药。根据《刑法修正案（八）》的修正，《刑法》将生产、销售假药者由原来的危险犯改为行为犯，即只要认定有生产、销售假药的行为，无论生产、销售假药数量多少、金额大小，均一律移交公安机关进行查处。但需要进一步修订完善相关法律法规，简化将非药品冒充“广义药品”认定为“假药”的程序，取消“必须载明药品检验机构的质量检验结果”的限制性规定，严惩生产、销售此类“假药”的违法犯罪行为。

二是依据《广告法》严查重惩。根据我国《广告法》第十七条的规定，非药品严禁使用“医疗用语”和“与药品相混淆的用语”，违反者如果符合《广告法》第五十八条第一款第（二）项规定的情形，将依据《广告法》第五十八条第一款的规定予以严厉处罚，以此遏制和打击非药品冒充“广义药品”的违法行为。

（作者单位：四川省富顺县市场监管局）