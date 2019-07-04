7月8日是世界过敏性疾病日。什么是过敏性疾病？常见的过敏原有哪些？如何做好过敏性疾病的营养调理？

过敏性疾病又称变态反应性疾病，是指机体通过吸入、食入、注入或接触某种物质，包括抗原物质或半抗原物质后引起某一组织或器官，甚至全身性的过度反应，引起各种各样的功能障碍或组织损伤的一类疾病，如过敏性皮肤病、过敏性鼻炎和支气管哮喘等。

随着工业经济的发展、生态环境的改变以及物质生活的日益丰富，人们接触的致敏物质越来越多，导致过敏性疾病的发病率日趋增加。

过敏性疾病的治疗

避免接触过敏原

通过检测明确过敏原后，在日常生活中要主动避免接触。

过敏原是过敏发生的先决条件，离开了过敏原就可以避免过敏的发生，这是一种有效防治过敏性疾病的办法。有的人是对一种过敏原过敏，有的人过敏原可能有几种；有的过敏原是可以避开的，但有的过敏原是很难避开的；而且很多过敏原还是未知的，所以，远离过敏原是一种很好的办法，但不是对所有患者都有用。

药物治疗

药物治疗是一种对症治疗，可以较快地控制临床症状，但不能改变疾病的自然进程。常用药物有以下两类。

抗组胺药物：如氯苯那敏、阿司咪唑、氯雷他定等。抗组胺药物会有不良反应，长期使用可能导致嗜睡、疲倦、思维迟钝等。

激素类药物：对过敏性疾病的效果非常明显，但全身用药、大量用药时不良反应太大，一般在病情严重时用来暂时控制症状。

养成良好的生活方式

建议患者戒烟，适当锻炼，增强体质，少盐饮食，多吃新鲜蔬菜水果，多饮水。

可尝试以下食疗方法。1.鱼腥草红枣汤

适合寒性体质、虚性体质用。材料：鱼腥草（干品）40克，红枣15粒。做法：先将鱼腥草洗净，红枣洗净切开。两者加水3000毫升入锅煮，大火煮沸，小火再煮20分钟，滤渣当茶饮。

2.鱼腥草薄荷茶

适合热性体质、实性体质用。材料：鱼腥草（干品）40克，薄荷叶（干品）5克。做法：先将鱼腥草洗净，加水3000毫升入锅煮，大火煮沸，小火再煮20分钟后放入洗好的薄荷叶,立即关火，焖5分钟滤渣即可饮用。

鱼腥草能清热解毒、消肿疗疮、利尿除湿、消炎止痢。现代药理实验表明，鱼腥草有抗皮肤过敏、抗菌、抗病毒、提高免疫力和利尿等作用。

另外，绿茶和乌龙茶均有一定抗过敏作用，可以适当饮用。

过敏性疾病的营养调理

一般都认为，过敏性疾病很难防治，而且容易复发。其实知道过敏性疾病的本质，防治就很容易。

防治过敏性疾病的关键是消除损伤因素，恢复组织细胞原有的正常结构，这样过敏原就接触不到皮肤及黏膜下层的过敏细胞，过敏就不会发生了。补充足量优质营养素如维生素C、维生素E、β胡萝卜素、蛋白质粉、维生素B族（泛酸）和必需脂肪酸，有助于修复皮肤黏膜的结构，减低其通透性。

如果维生素E和维生素A缺乏或必需脂肪酸不足而遭氧化时，皮肤黏膜细胞的通透性会变得很高，使致敏物质容易进入，引发过敏。

维生素C不足的人特别容易过敏。维生素C可以增强糖皮质激素的效用，减低皮肤黏膜细胞的通透性，而且能抵抗组胺，并有解毒作用。增加抗压力营养素如钙镁片等的摄入也有较大帮助。

由于糖皮质激素必须有泛酸参与才能分泌，所以缺少泛酸时，容易出现过敏。只要患者服用泛酸，其过敏症状便会消失。有些人对泛酸的需求比一般人高4~20倍，需要额外补充大量泛酸；一般人每天只需要4~5毫克，但他们却需要40~200毫克才能维持健康。只有满足了特定营养素的需求，才能有效防止疾病的发生。现代社会，过敏性疾病的发病率增加很快，使得人们特别是儿童对泛酸的需求非常高，但却很少能得到充分补充，因此婴幼儿患过敏性疾病才会如此之多。

过敏性疾病的营养调理配方，应该包括维生素C、类胡萝卜素、小麦胚芽油E、蛋白质粉、鱼油、天然B族维生素等相关营养素。

总之，防治过敏性疾病的关键是消除损伤因素，恢复皮肤黏膜细胞原有的正常结构，营养素可以胜任此任务。及时补充缺乏的营养素，发挥皮肤的修复能力和再生能力，可以有效防治各种过敏性疾病。