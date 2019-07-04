打胰岛素不疼的小窍门
糖尿病患者之所以不愿意打胰岛素，原因是多方面的，怕疼就是其中的重要原因之一。那么，究竟有没有办法减轻疼痛或几乎无痛呢？答案是肯定的。
◎注射前把胰岛素放至室温
从冰箱冷藏室里刚取出的胰岛素温度比较凉，直接注射会引起疼痛。因此，最好将取出的胰岛素在常温下放置5～10分钟或是用手“捂”一会儿再注射，疼痛就会明显减轻。已经开启的胰岛素在室温下储存即可。
◎选择超细的短针头
注射针头越细，疼痛感越轻。目前世界上最细的泰尔茂纳诺斯34G胰岛素针头外径仅为0.18mm，注射基本无痛。
◎经常更换针头
针头使用时间长了，容易变钝或出现倒钩，注射时容易引起疼痛。因此，使用3～5天就要更换一次注射针头。如果经济条件允许，最好每次一换。
◎待酒精挥发干后再注射
如果消毒皮肤的酒精未干就进行注射，酒精会顺着针眼被带到皮下而引起疼痛。因此，一定要等酒精完全挥发后再注射。
◎用手捏起注射部位皮肤
注射时先用手轻轻捏起注射部位约3厘米宽的皮肤，并引起轻微疼痛后再开始注射。这样既方便注射，又能分散注射时进针引起的疼痛感。
◎快速进针，进针与拔针保持同一方向
进针时要快速果断，进针越慢，痛感越强；注射完毕后，顺着原进针方向，迅速将针拔出。
◎注意放松肌肉
避免情绪紧张，保持注射部位肌肉放松，这样可以减轻注射疼痛及不适。
◎经常更换注射部位
及时更换注射部位，下一次注射部位与上一次注射部位的距离应大于2厘米，注意避开皮肤感染处及皮下硬结。
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