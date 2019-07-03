“心动中国·稳心杯”心电大赛华北区域赛落幕

2019年6月23日，“心动中国·稳心杯”心电大赛华北区域赛在京圆满落幕，活动由国家卫生计生委医药科技发展研究中心、中国生物医学工程学会心律学会、心动中国组织委员会、中国中西医结合学会脑心同治专业委员会共同主办。本次大赛由国内20多位心电学专家担任评委，来自我国华北区域的64支各省市优胜队伍参加比赛，为场内、场外的观众带来了一场学术盛宴。

会议伊始，大会主席郭继鸿教授在开幕词中提到，快速普及、提高心电图技术是国内心血管疾病诊断、治疗的必要工作。以比赛的形式激发大家对心电图的学习，通过活动提高心电图的整体水平。

大会主席：郭继鸿

活动由北京大学人民医院张海澄、山西医科大学第二附属医院王红宇、北京大学人民医院昃峰担任主持人，经过初赛、决赛三个多小时的激烈竞争，及评委专家的精彩点评，各个奖项最终名花有主。

获奖名单：

一等奖

河北省廊坊市中医医院 佟润国 张志强 安蕾

二等奖

山东省济宁兖州区人民医院 徐萌萌 王娜 甄蔓蔓

北京清华长庚医院1队 乔宇 杨靖 王睿

三等奖

天津市第一中心医院 何强 张峰

山东省日照市人民医院 陈刚 吴新宇 刘腾飞

中国人民解放军联动保障部队第九八医院 卜云涛 刘项 胡振彦

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