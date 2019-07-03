“心动中国·稳心杯”心电大赛华北区域赛落幕
2019年6月23日，“心动中国·稳心杯”心电大赛华北区域赛在京圆满落幕，活动由国家卫生计生委医药科技发展研究中心、中国生物医学工程学会心律学会、心动中国组织委员会、中国中西医结合学会脑心同治专业委员会共同主办。本次大赛由国内20多位心电学专家担任评委，来自我国华北区域的64支各省市优胜队伍参加比赛，为场内、场外的观众带来了一场学术盛宴。
会议伊始，大会主席郭继鸿教授在开幕词中提到，快速普及、提高心电图技术是国内心血管疾病诊断、治疗的必要工作。以比赛的形式激发大家对心电图的学习，通过活动提高心电图的整体水平。
大会主席：郭继鸿
活动由北京大学人民医院张海澄、山西医科大学第二附属医院王红宇、北京大学人民医院昃峰担任主持人，经过初赛、决赛三个多小时的激烈竞争，及评委专家的精彩点评，各个奖项最终名花有主。
获奖名单：
一等奖
河北省廊坊市中医医院 佟润国 张志强 安蕾
二等奖
山东省济宁兖州区人民医院 徐萌萌 王娜 甄蔓蔓
北京清华长庚医院1队 乔宇 杨靖 王睿
三等奖
天津市第一中心医院 何强 张峰
山东省日照市人民医院 陈刚 吴新宇 刘腾飞
中国人民解放军联动保障部队第九八医院 卜云涛 刘项 胡振彦
（注：此文属于人民网登载的广告信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn