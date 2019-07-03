巳时，补水润胃助运化

广东省名中医、广东省中医院肝病科主任 池晓玲 □张朝臻

巳时是指早晨9~11点的时间，又名隅中（临近中午的时候）。中国传统医学认为，巳时为脾经当令，此时人体气血将汇聚脾经，脾脏功能在此时最为活跃。人们进食之后，需要通过脾脏的运化作用，把富有营养的食物精华和津液输送到其他脏腑和器官。通俗地讲，脾脏的功能就是主管消化吸收、将营养物质输送到全身各个器官以供人体日常生活、工作的需要，保证人体健康。那么，巳时应该如何做，才能充分发挥脾脏的“运化”作用呢？

补水润胃。饮食进入人体，首先要经过胃腑受纳、腐熟形成食糜，脾才能发挥它的运化作用。为了使胃更好地行使职能，建议巳时要适当补充水分。可每隔20~30分钟慢慢饮用几口温水；如果平素容易口干，则饮水频率及饮水量都需增加，以保持咽部湿润不干燥、不会频繁小便为度。

适当活动。《黄帝内经》中提到：“久坐伤肉”，久坐不动则脾的运化功能受抑制，不能很好传输精华至全身。脾经当令，建议保证适量活动，老年人可散步、打太极拳、做八段锦等；上班族每坐30分钟后最好站起来伸伸懒腰、摇摆一下肢体。

配合食疗。素体脾气亏虚（神疲乏力、身体困重、餐后腹胀、大便溏稀）之人，多是由于饥饱无度、嗜食生冷、思虑劳伤所致。这类人除了需戒除上述不良习惯外，可做针对性调理：对于饥饱无度所伤者，可搭配白术、鸡内金、山楂等制成膳食，以健脾消滞；对于嗜食生冷所伤者，可在饮食中搭配红参、益智仁、生姜，以散寒助运；对于思虑劳伤所致者，可搭配黄芪、桂圆肉、龙骨等，以补气养神。▲