有猫狗做个伴 喂鱼龟心情好
养养宠物，有益身心
中国医师协会老年医学科医师分会委员 于俊民
老人养宠物好处很多，澳大利亚和德国有调查显示，养宠物的老人就医频率更低，住院时间平均比无宠物者少32%。有些宠物能带动老人运动，锻炼肢体灵活性；有些能使主人心情愉悦，陶冶情操，让老人对生活更有信心。那么，适合老人的宠物有哪些？
狗。它们忠诚又可爱，和主人很亲。遛狗可增加老人的活动量，有益健康。建议选择小体格的犬种，因为大中型犬会在八九个月后长得体格较大，老人遛狗时很难控制，可能发生跌倒。小型犬容易控制，体重轻，食量小，易携带和管理，且饲养成本低。中华田园犬、柯基、京巴等都是不错的选择。
猫。它们适合喜静不喜闹的老人。上了年纪的人行动慢，身边总有只小猫赖着，心情会比较舒畅平和。短毛猫是许多老人的好宠物，它们通常很独立，能清洁自己，而且比较安静。长毛猫需要梳理，会给老人增加负担。老人最好选成年猫或半大猫为宜，它们抵抗力相对较强，容易适应新环境，不经常生病。
鱼。老人养鱼，除了换水和喂食不需投入太多精力。鱼类色彩丰富、赏心悦目，可供老人陶冶情操。一般在室内养金鱼的较多，但也有养其他鱼类的，尽量选择生命力强、体型适中的，如玛丽类、剑鱼类、红绿灯、金丝鱼、虎皮等。鱼类适宜少吃多餐，有利于消化和水质管理。
龟。养龟可培养坚持、爱心、干净等良好品质，而且养起来比较方便。龟适应能力强，不仅好养还便宜，喂面包虫、鱼虾或者蔬果皆可。注意挑大个且强壮的，这样的龟健康，存活率高。需注意的是，养龟的水缸不要放太多水，水位高度应高出龟背3~5厘米最好。水要勤换，保持水质清洁。建议在饲养的水缸放一块石头，要高出水面以便龟爬上去休息。龟要经常晒晒太阳，龟甲的成长离不开钙质补充，晒太阳能促进钙的吸收。注意草龟不要和其他品种的龟混养。▲
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