过滤灰尘 吸走脏水
家门内外都放个地垫
中华科普学会常委 董晓秋
地垫看似不起眼，却功能多样，是家居生活不可缺少的物品。该在哪里放地垫，选什么样的合适呢？
门口地垫过滤灰尘。门外地垫作为第一道屏障，用来阻挡沙子和泥土。进门时踩一踩，就不怕把鞋子上的脏东西带进室内。特别是下雨天，门外的网格地垫能够擦掉大部分脏水。门外的地垫尽量选择塑料材质、网格状，或是带有缝隙的，清洗方便，价格也相对便宜。门内也要放地垫，主要作用是二次清洁，不让细微的灰尘进入室内。建议选择质量较好的棉质或超细纤维类的地垫，既安全无污染，又脚感舒适，杜绝静电困扰。
厨房地垫吸油。此处使用地垫是为了阻挡厨房内的水、油进入生活区。建议使用棉质地垫，因为它吸水、吸油性好。此外，棉质地垫应为深色、花色，比较禁脏。
浴室地垫吸水。洗完澡出来，拖鞋会在地板上留下许多水渍，浴室门口放一个吸水脚垫，就能解决这种困扰。同理，洗手盆前也可以放一个地垫。材质应选择棉质或超细纤维的，尤其是后者，不但吸水快，触感也十分舒适。现在还有一种硅藻岩地垫，吸水、防滑性能好，清洗更便捷。
清洁地垫时，先抖落一下藏在里面的灰尘，然后放平，用吸尘器吸去残留的灰尘；然后用水龙头清洗，借助水的冲击力快速清洁。如果有大块污渍或沾了油，可以放点清洁剂。清理之后放在阴凉处自然晾干，避免暴晒，保证通风。▲
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