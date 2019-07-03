植物捕蚊靠不住
赵可佳
大自然食物链中，总是动物占上风，以植物为食。然而，有一类植物会诱惑昆虫自投罗网，将其化为腹中餐，这就是神奇的食虫植物。有人看到商机，将其出售，打出“驱虫、吃蚊子”的宣传语吸引消费者。食虫植物真的有这功效吗？为此，《生命时报》记者采访了北京自然博物馆科普教育部讲解员高源。
食虫植物有多种类别，其外观、捕虫机制等都各不相同。高源介绍说，目前在花卉市场上，猪笼草、瓶子草、捕蝇草这三种是最常见的。猪笼草如其名，形状像猪笼，呈圆筒形，顶端笼口边缘有一圈光滑的“唇”，还有一个“盖子”。它的唇口能分泌具有麻醉效果的蜜露，吸引昆虫掉入瓶中，被其中的消化液、蛋白酶消化吸收，且瓶壁非常光滑，昆虫很难爬上来，就像掉入一座“水牢”。瓶子草的捕虫机制与猪笼草相似，只是瓶身多为直立，也更加细长。捕蝇草被称为“致命铁夹”，每株叶的顶端都长了几个贝壳一样的捕虫器，边缘有锋利的“牙齿”，好似张着“血盆大口”等待猎物。当昆虫被它分泌出的蜜汁引诱，碰触到夹子上的感觉毛两次，捕虫器就会迅速闭合，把昆虫关起来慢慢消化掉。高源表示，商家常会宣传猪笼草能够捕捉蚊虫，其实这是夸大了它的功能。猪笼草和瓶子草分泌的蜜露主要吸引甲虫和蚂蚁，要对付蚊蝇，还是另外两种食虫植物——茅膏菜和捕虫堇更可靠。
茅膏菜的形态各异，叶片都密布着晶莹剔透的露珠，在阳光下璀璨夺目，这是它们捕猎的“武器”。当昆虫被这些蜜露粘住，茅膏菜的叶片就会卷起来，防止昆虫挣扎逃跑。捕虫堇的形态有点像多肉植物，呈莲座状生长，表面有细小的腺毛，能分泌黏液来捕捉昆虫，蚊子、苍蝇飞过来，就会被粘住。它的叶片不会卷动，但能分泌抗昆虫变质、腐烂的物质，凹形的叶面还能让猎物挣扎时越陷越深。高源提醒，这两种食虫植物虽然能捕蚊蝇，但购买时要选择植株较大的，且应保证有一定数量，否则也起不到太大作用。
另外，很多人疑惑，食虫植物买回家状态并不好，吃不了几只虫子。这是因为，食虫植物是有些“娇气”的，其生长对环境等因素要求较高。高源解释，它们多在热带生长，非常喜欢潮湿、光照。像猪笼草，如果环境湿度差，笼体会很快干枯、干瘪；光照缺乏时，食虫植物的捕虫器会退化，有时需要人为补光。它们对水质也很挑剔，因根系普遍弱小，有矿物质的水会伤害它们，所以需用纯净水浇灌。此外，还要重视通风，让植物多与户外接触。
最后要提醒的是，食虫植物虽然有趣，但也禁不起“逗弄”。如捕蝇草的夹子，一生只能开合四五十次，经常闭合会让它过早枯萎；也不要人为喂它过大的昆虫或鸡肉、牛肉等食物，若消化不了，叶片很快就会退化、变黑。▲
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