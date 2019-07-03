奥赛康抓党建促发展
七一前夕，南京市对该市优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织进行表彰，江苏奥赛康药业党委书记、副总经理张建义被评为南京市优秀党务工作者。奥赛康方面表示，将以此次受表彰为契机，继续深化企业党建工作，引导企业高质量发展。
奥赛康药业成立于2003年，2006年8月，刚刚度过初创期、迈上发展轨道的奥赛康药业成立了党支部。近年来，奥赛康党委先后获南京市委授予新时代先锋“先进基层党组织”，南京江宁区委组织部授予“五星级基层党组织”称号。 通过党建工作，还和谐了员工关系，公司获全国总工会颁发“五一劳动奖状”、模范职工之家等。
奥赛康方面表示，本次受到南京市表彰，是对奥赛康积极抓公司党建的肯定。下一步，奥赛康继续聚焦基层党组织建设，不忘初心、牢记使命，坚持四个自信，坚定不移走自主创新道路，做好自己事，提升企业核心竞争力，将党的政治优势、组织优势转化为企业发展优势，以党建新成效引领企业新发展，以高质量党建推动企业经营高质量发展。
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