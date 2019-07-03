超重人群须警惕 专家称肥胖或将增加患消化癌风险
消化癌是指发生在消化系统的癌症，包括食道癌、贲门癌以及胃癌等。据法国健康杂志《medisite》报道，法国外科协会一项最近研究结果显示，超重可能会使患消化癌的风险提高2至5倍。
报道称，人们通常以BMI指数(身体质量指数)作为衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准，这一数值是用体重千克数除以身高米数的平方而得出。若数值大于25则为超重，超过30则被视为肥胖。法国目前有49%的成年人体重超重，其中17%的人达到肥胖标准。
法国外科协会研究发现，BMI指数越高，患消化道癌症的风险就越大。BMI指数每增加1数值，患食道癌的风险就增加11%。研究人员还指出，患此类癌症的风险还受到其他因素的影响，如男性比女性更容易罹患结直肠癌，而女性患胆囊癌的风险比男性更高，年轻肥胖患者患癌风险比老年肥胖患者更高。（刘佳俊）
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