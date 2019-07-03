点穴到底是不是忽悠人？武术、中医专家为你揭秘……

说起点穴，不少小伙伴首先想起的就是《武林外传》里老白的葵花点穴手，一指头过去，小郭立刻定住，排山倒海也施展不出。

但在近日，就出现了一位“点穴大师”，看起来能耐堪比老白。一击过去，对手就倒地浑身乱颤，比小郭还惨，这你信吗？

从视频资料来看，身穿传统武术服装的“点穴大师”和身穿散打服装的“散打大师”在拳台上对战，“点穴大师”甚至还戴着露指手套。在“点穴大师”一次“出手”后，“散打大师”突然倒地，双臂捂住胸口，视频中，现场解说大声喊“点到了，点到心脏这了”。

裁判随即终止了比赛，工作人员上台搀扶起“散打大师”，他被扶起后看起来好像无法站立。

这段视频引起不少网友关注，但遗憾的是，绝大多数网友都在质疑真实性。而面对质疑，“点穴大师”除了曾表示目前正在调整状态、需要休养之外，没有再做出其他公开回应。

那么问题来了，点穴到底是一门功夫还是一种“骗术”？

陈建业是一名一线武术教练，大学的时候主修武术专业。在他看来，“穴位的话，有一些点下去确实会有麻痹或者疼的效果。”“有一些拳法也有点穴的方法，比如急所术等。另外现在可能有些(与穴位有关的)拳法只在老师傅的书里面有，市面上见不到了。”

对于网络热议的“点穴大师”KO“散打大师”的视频，陈师傅表示“不予置评”。值得玩味的是，他也告诉记者，“(这种点穴攻击)一般要在静止的状态下去完成，动态的话要完成是比较难的。”

深圳市中医院康复中心陈世军医生说，现代中医虽然没有像传统的“36大穴、72要穴”那样详细划分，但是在研究和治疗的过程中借鉴了经络和穴道的概念。中医观点认为，“点穴”是一种攻击方式，但是要跟其他方式结合在一起才会有效果。

陈医生说，实际上“36大穴”所在的位置有一些比较重要的脏器，大力击打会造成伤害甚至死亡。

“比如太阳穴，深入进去那是大脑组织，你要是一个练武的人(击打)力量非常大，太阳穴骨头又非常薄，对里面造成伤害，那真的会打死人的。”

陈医生介绍，所谓“36大穴”基本都在头部、脖子、胸、背、腰，这些是受到外力伤害危险性高的地方，容易致命。“72要穴”主要分布在胳膊、腿等地方，受外力伤害不容易致命。但如果要通过点穴达到攻击对方的效果，速度、力量和准头缺一不可。

那么像影视作品中，“葵花点穴手”点下去，人就不能动了，再一指头下去，又行动自如，是真的吗？

陈医生分析，这其中有夸张的成分，这样的点穴最多只能造成人体局部、短时间无法动弹。攻击的是人体肌肉的起止点或者是肌肉最丰盛的地方，可能造成肌肉瞬间受伤、痉挛无法发力。

至于解穴，“那也不是摸摸哪儿马上就能恢复了，这有点神化(解穴)了。”“附近揉一揉，肌肉放松了，可能就舒服点了。不可能说穴道给你解了，你就恢复到没点穴一样。”

自小习武的北京市西城区武协副主席兼秘书长韩洪告诉记者，确实有击打穴位的攻击方式，但是像影视剧中那种“神乎其技”的点穴没见过。“网上有过给鸡、给人点穴的，毕竟是视频，可操作性比较大。真正在民间咱们不敢说没有，不过我没见过。”

“我承认(可能)存在，但是极少，或者说轻易不外露，真正露的，我就认为是假的多了。”(应采访对象要求，文中部分人物为化名)